Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2025: Lập kỷ lục cao nhất trong 14 năm qua, SJC áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 3/9/2025, giá vàng đạt mức cao kỷ lục mới trên thị trường quốc tế kéo theo thị trường trong nước tăng mạnh. Giá vàng SJC áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng thêm 2,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 131,9 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua 2 triệu đồng, lên 132 triệu đồng, còn giá bán tăng 2,8 triệu đồng, lên 133,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 2,8 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 130,9 triệu đồng, bán ra 133,4 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh 2,6 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 125,1 triệu đồng, bán ra 127,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng mỗi lượng vàng nhẫn 600.000 đồng, mua vào lên 124,9 triệu đồng, bán ra 127,9 triệu đồng…

Giá vàng SJC áp sát ngưỡng 134 triệu đồng/lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế chạm mức 3.530 USD/ounce, tăng 60 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.470 USD/ounce). Đây là mức giá cao nhất trong hơn 14 năm qua, vượt qua mọi kỷ lục trước đó. Giá vàng tương lai giao tháng 12 cũng tăng mạnh 61 USD, đạt 3.577 USD/ounce.

Sự tăng giá của vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định giữa bối cảnh thị trường tài chính biến động. Những lo ngại về tính độc lập của FED và triển vọng cắt giảm lãi suất đã đẩy giá hai kim loại này lên cao. Ngoài ra, sự suy yếu của đồng USD cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh vào đêm qua bởi phán quyết của tòa án Mỹ, tuyên bố các mức thuế trong nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Donald Trump là không phù hợp quy định pháp luật.

Thông tin này đã gây ra lo ngại về tính hợp pháp của các chính sách thương mại Mỹ, làm gia tăng sự không chắc chắn trên thị trường và làm chậm các quyết định đầu tư do chi phí thuế quan chưa rõ ràng. Từ đó, nhiều nhà đầu tư cổ phiếu đã dịch chuyển tiền sang vàng để bảo toàn vốn. Giá vàng hôm nay tăng lên đỉnh cao mới là đương nhiên.

