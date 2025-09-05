Giá vàng hôm nay, ngày 5/9/2025: Thế giới đảo chiều sụt giảm, vàng SJC trong nước tăng vượt xa 134 triệu đồng

Hôm nay, ngày 5/9/2025, sau nhiều ngày liên tiếp tăng mạnh, giá vàng thế giới giảm mạnh. Thế nhưng, giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh lên mức kỷ lục mới, vượt xa 134 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục tăng thêm 500.000 đồng, đưa giá mua lên 132,9 triệu đồng mỗi lượng và bán ra lên 134,4 triệu đồng. Đây là mức kỷ lục mới của vàng miếng SJC.

Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 113,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Do tăng ngược chiều nên mỗi lượng vàng miếng SJC đắt hơn thế giới gần 21 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC tăng 500.000 đồng khi mua vào lên 126,7 triệu đồng, bán ra 129,2 triệu đồng; Doji cũng tăng 500.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,8 triệu đồng… Hiện mỗi lượng vàng nhẫn cao hơn thế giới trên 16 triệu đồng.

Vàng SJC tăng vọt, vượt xa 134 triệu dù thế giới giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại mức 3.541 USD/ounce, giảm 22 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước (3.563 USD/ounce). Cùng với đó, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 30 USD, xuống còn 3.605 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được các chuyên gia nhận định là do các nhà giao dịch ngắn hạn chốt lời sau khi giá vàng liên tục chinh phục đỉnh cao mới trong các ngày gần đây. Xu hướng dài hạn của giá vàng vẫn được đánh giá tích cực nhờ vào các yếu tố hỗ trợ như kỳ vọng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thị trường tài chính toàn cầu đang hướng sự chú ý đến báo cáo tình hình việc làm của Bộ Lao động Mỹ, dự kiến công bố sáng 5-9 (giờ Việt Nam). Đây được xem là một trong những dữ liệu quan trọng nhất trong tháng, có khả năng định hình xu hướng lãi suất của FED thời gian tới.

Nếu báo cáo việc làm cho thấy sự yếu kém của thị trường lao động Mỹ, điều này có thể củng cố kỳ vọng FED sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9, qua đó hỗ trợ giá vàng trong dài hạn. Ngược lại, một báo cáo tích cực hơn dự đoán có thể gây áp lực với giá vàng do đồng USD mạnh lên.

