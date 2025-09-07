Giá vàng hôm nay, ngày 7/9/2025: Giá vàng SJC đạt đỉnh 135,4 triệu, cao hơn vàng thế giới gần 21 triệu đồng/lượng

Đời sống 07/09/2025 11:28

Hôm nay, ngày 7/9/2025, giá vàng miếng SJC giữ ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Đặc biệt, giá vàng trong nước đã cao hơn giá thế giới 21 triệu đồng/lượng.

Theo VOV, giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 7/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 133,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 135,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, ổn định giá so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá mua – giá bán hiện ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, tại Tập đoàn DOJI, giá vàng cùng thời điểm cũng ở mức 133,9 - 135,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không thay đổi ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/9. Chênh lệch giá mua – giá bán hiện ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 7/9/2025: Giá vàng SJC đạt đỉnh 135,4 triệu, cao hơn vàng thế giới gần 21 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Sáng 7/9, giá vàng nhẫn SJC đi ngang, giữ ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. Tại DOJI, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh cũng ổn định ở mức 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.587 USD/ounce, tăng rất mạnh 139 USD so với tuần trước (tương đương mức tăng 4,4 triệu đồng). Giá vàng thế giới cũng lên mức cao nhất từ trước tới nay, tác động tới đà tăng của giá vàng trong nước.

Dự báo về giá vàng tuần tới, khảo sát của Kitco cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư đều dự báo giá vàng tăng. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 18 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có 78% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 17% nhận định giá vàng giảm và 5% còn lại dự báo giá vàng đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 219 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 73% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 15% dự báo giá vàng giảm và 12% còn lại nhận định giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2025: Xô đổ mọi kỷ lục, vàng SJC trong nước tiến thẳng lên 135,4 triệu đồng

Hôm nay, ngày 6/9/2025, giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục mới kéo theo vàng SJC trong nước tăng vọt thêm 1 triệu đồng khi mua vào lên 133,9 triệu đồng/lượng và bán ra lên 135,4 triệu đồng.

