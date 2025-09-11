Giá vàng hôm nay, ngày 11/9/2025: Tiếp tục đà giảm, trong nước duy trì ở mức 135,3 triệu đồng/lượng

Đời sống 11/09/2025 09:37

Hôm nay ngày 11/9/2025, tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC đi ngang, giao dịch ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo thông tin VOV, giá vàng hôm nay, mở cửa phiên giao dịch sáng 11/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào 133,3 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 135,3 triệu đồng/lượng giữ ổn định ở cả chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày 10/9. Chênh lệch giá mua - bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 133,3 - 135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch giữa giá mua với giá bán đang là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/9/2025: Tiếp tục đà giảm, trong nước duy trì ở mức 135,3 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá bán ra của vàng SJC là 135,3 triệu đồng/lượng. Ảnh: VOV. 

Phiên giao dịch sáng 11/9, giá vàng nhẫn của một số thương hiệu vàng tại Hà Nội cũng ổn định so với phiên trước đó. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI hiện niêm yết ở mức 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1 - 5 chỉ ở mức 127,7 -130,2 triệu đồng/lượng, ổn định cả 2 chiều so với phiên giao dịch cuối ngày 10/9

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 11/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm còn 3.640 USD/ounce, mất 15 USD so với mức đỉnh trong phiên giao dịch đêm qua là 3.655 USD/ounce. Tuy nhiên, giá vàng không nhận được nhiều hỗ trợ từ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ, vốn thấp hơn kỳ vọng, dẫn đến một số hoạt động chốt lời.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/9/2025: Tiếp tục đà giảm, trong nước duy trì ở mức 135,3 triệu đồng/lượng - Ảnh 2
Giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 của Mỹ, do Cục Thống kê Lao động công bố, bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước, trái ngược với dự báo tăng 0,3%. Đây là lần giảm đầu tiên của PPI trong 4 tháng qua.

Dữ liệu này củng cố quan điểm của những người theo trường phái ôn hòa về chính sách tiền tệ, làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8, dự kiến công bố vào cuối ngày hôm nay (11-9), sẽ là tâm điểm chú ý tiếp theo của thị trường vàng.

Trong khi đó, cuộc không kích của Israel vào thủ đô Qatar nhằm vào các lãnh đạo Hamas đã gây ra những hệ lụy lớn. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent kêu gọi FED điều chỉnh chính sách tiền tệ sau khi dữ liệu việc làm cho thấy tình hình tuyển dụng yếu hơn dự kiến.

Giới phân tích nhận định triển vọng giá vàng trong ngắn hạn phụ thuộc vào báo cáo CPI sắp tới và các động thái tiếp theo của FED. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, vàng vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Hôm nay, ngày 10/9/2025, giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh khi các nhà đầu tư đồng loạt bán ra để thu lợi nhuận. Thị trường trong nước cũng tiếp đà giảm mạnh cả vàng SJC và vàng nhẫn.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng giảm

TIN MỚI NHẤT

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Chạnh lòng tình trạng hiện tại của Thương Tín: Chỉ ngồi yên một chỗ, sinh hoạt cần người chăm sóc

Hậu trường 48 phút trước
Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Động thái gây chú ý của Triệu Lệ Dĩnh, Châu Tấn khi Tân Chỉ Lôi thắng giải lớn

Sao quốc tế 51 phút trước
Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Qua 00h đêm nay (11/9/2025), 3 con giáp lên đời đổi vận, không thành tỷ phú cũng thành đại gia, cứ ung dung hưởng LỘC TRỜI

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

'Thần đồng âm nhạc' Xuân Mai tái xuất sau 3 năm ở ẩn, tiết lộ cuộc sống mưu sinh ở tuổi 30

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

YouTuber chuyên vào vai “Chủ tịch giả nghèo" Hoàng Văn Đức vừa bị khởi tố là ai?

Đời sống 1 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

Danh tính chàng trai là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bé gái 10 tuổi nguy kịch do uống nhầm thuốc diệt chuột dạng siro

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Bắt khẩn cấp 2 kẻ hành hung hai anh em trong vụ cứu người tai nạn bị đánh nhập viện ở Bắc Ninh

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

Nóng: Hai trận động đất liên tiếp gây rung chấn nhiều xã miền núi Quảng Ngãi, lên tới 4.5 độ richter

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

TP.HCM sẽ quy định giờ tan học buổi chiều không trước 16h30

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Lời khai bất ngờ của bà chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng

Bắt khẩn cấp bác sĩ nha khoa đánh bệnh nhân, mâu thuẫn từ việc niềng răng