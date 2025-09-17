Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 17/09/2025 12:31

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 16/9, mẹ của Vu Mông Lung đăng tải tâm thư gửi đến fan thông qua tài khoản Weibo của công ty quản lý.

Sau 6 ngày nam diễn viên qua đời, bà và gia đình vẫn sốc, đau buồn. Đồng thời, gia đình nhận được kết quả điều tra của cảnh sát về nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời. "Con trai đã rời xa chúng tôi mãi mãi sau một tai nạn do uống rượu. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình về kết quả cuộc điều tra. Tang lễ của Vu Mông Lung cũng hoàn tất", mẹ nam diễn viên chia sẻ. 

Thông qua bài viết, bà mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách lý trí và tránh suy đoán. Mẹ nam diễn viên hy vọng mình và gia đình sẽ sớm trở lại cuộc sống bình yên, trân trọng những kỷ niệm và cố gắng sống trọn vẹn từng ngày. Bà tin rằng đây cũng chính là mong muốn của con trai. 

"Tôi hy vọng Mông Lung yên nghỉ trên thiên đường. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi", bà bày tỏ. 

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi - Ảnh 1

Những ngày qua, thông tin Vu Mông Lung qua đời thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh cảm xúc tiếc thương, nhiều người đồn đoán về nguyên nhân cái chết nam diễn viên. Một số nhận định vụ việc còn nhiều uẩn khúc, nghi ngờ có thủ phạm gây ra. 

Lần cuối cùng anh đăng tải hình ảnh là hôm 29/8. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, thu hút hơn 17.000 bình luận. 

Anh xuất hiện công khai trước công chúng hôm 31/5, trong chương trình Phấn đấu vì đất nước - Thần Thủy hát mừng Lễ hội đua thuyền rồng của CCTV.

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi - Ảnh 2

Tối 10/9, Vu Mông Lung đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm.

Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6h sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh.  Lúc này, một người hàng xóm dắt chó đi dạo vô tình phát hiện thi thể người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát. 

Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi áo của nam diễn viên có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng anh ngủ có dấu hiệu bị cạy mở. 

Vu Mông Lung sinh năm 1988, là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ...

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Sự ra đi đột ngột của diễn viên Vu Mông Lung khiến làng giải trí Hoa ngữ và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Nam diễn viên qua đời sau một vụ ngã lầu tại Bắc Kinh, hưởng dương 37 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Vu Mông Lung sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

TIN MỚI NHẤT

Lời khai của tài xế để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông

Lời khai của tài xế để trẻ thò đầu ra ngoài xe ô tô khi đang lưu thông

Đời sống 19 phút trước
Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Bé gái lớp 1 bị người đàn ông say xỉn đưa vô vườn mãng cầu ở Tây Ninh

Đời sống 42 phút trước
Nóng: Thu giữ 600 bánh trung thu nhập lậu tại một điểm kinh doanh ở Hà Nội

Nóng: Thu giữ 600 bánh trung thu nhập lậu tại một điểm kinh doanh ở Hà Nội

Đời sống 59 phút trước
Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp được Quý Nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc kéo đến

Từ đây đến Rằm Trung thu (15/8 âm lịch), 3 con giáp được Quý Nhân giúp đỡ, tiến xa trong vận trình công danh, giàu sang sung túc kéo đến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Sao quốc tế 1 giờ 44 phút trước
Hé lộ 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà vào đúng 9 giờ sáng ngày 19/9, đỏ cả tình lẫn tiền, của nả chất đống trong nhà, tài chính khởi sắc không ngừng

Hé lộ 3 con giáp ôm tiền tỷ vào nhà vào đúng 9 giờ sáng ngày 19/9, đỏ cả tình lẫn tiền, của nả chất đống trong nhà, tài chính khởi sắc không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng

Puka và Gin Tuấn Kiệt tiết lộ lý do không công khai nhóc tỳ đầu lòng

Hậu trường 2 giờ 23 phút trước
Giải cứu thiếu niên 17 tuổi khỏi màn kịch 'bắt cóc online'

Giải cứu thiếu niên 17 tuổi khỏi màn kịch 'bắt cóc online'

Đời sống 2 giờ 29 phút trước
Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Sữa hạnh nhân, "thức uống vàng" cho sức khỏe và những lưu ý quan trọng

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Tài xế say rượu mất kiểm soát lái xe tải đâm vào đám đông khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương

Tài xế say rượu mất kiểm soát lái xe tải đâm vào đám đông khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

'Chồng quốc dân' Hứa Quang Hán bất ngờ gây tranh cãi về ngoại hình

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Triệu Lệ Dĩnh 'gây sốt' với vóc dáng mảnh mai và chiếc áo hở lưng táo bạo

Bị tố xâm hại minh tinh Giang Tổ Bình, con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt

Bị tố xâm hại minh tinh Giang Tổ Bình, con trai giám đốc đài truyền hình bị bắt