Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 16/9, mẹ của Vu Mông Lung đăng tải tâm thư gửi đến fan thông qua tài khoản Weibo của công ty quản lý. Sau 6 ngày nam diễn viên qua đời, bà và gia đình vẫn sốc, đau buồn. Đồng thời, gia đình nhận được kết quả điều tra của cảnh sát về nguyên nhân Vu Mông Lung qua đời. "Con trai đã rời xa chúng tôi mãi mãi sau một tai nạn do uống rượu. Cảnh sát đã thông báo cho gia đình về kết quả cuộc điều tra. Tang lễ của Vu Mông Lung cũng hoàn tất", mẹ nam diễn viên chia sẻ.

Thông qua bài viết, bà mong mọi người nhìn nhận sự việc một cách lý trí và tránh suy đoán. Mẹ nam diễn viên hy vọng mình và gia đình sẽ sớm trở lại cuộc sống bình yên, trân trọng những kỷ niệm và cố gắng sống trọn vẹn từng ngày. Bà tin rằng đây cũng chính là mong muốn của con trai. "Tôi hy vọng Mông Lung yên nghỉ trên thiên đường. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và giúp đỡ chúng tôi", bà bày tỏ.

Những ngày qua, thông tin Vu Mông Lung qua đời thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên cạnh cảm xúc tiếc thương, nhiều người đồn đoán về nguyên nhân cái chết nam diễn viên. Một số nhận định vụ việc còn nhiều uẩn khúc, nghi ngờ có thủ phạm gây ra. Lần cuối cùng anh đăng tải hình ảnh là hôm 29/8. Nam diễn viên chia sẻ bức ảnh dạo chơi, ngắm cảnh thiên nhiên sông nước, thu hút hơn 17.000 bình luận. Anh xuất hiện công khai trước công chúng hôm 31/5, trong chương trình Phấn đấu vì đất nước - Thần Thủy hát mừng Lễ hội đua thuyền rồng của CCTV. Tối 10/9, Vu Mông Lung đi ăn cùng 5-6 người bạn ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Buổi tiệc được tổ chức tại nhà riêng của một người bạn trong nhóm. Đến khuya, mọi người trở về phòng ngủ. Khoảng 6h sáng ngày 11/9, bạn bè gõ cửa phòng đánh thức nam diễn viên dậy nhưng không thấy động tĩnh. Lúc này, một người hàng xóm dắt chó đi dạo vô tình phát hiện thi thể người đàn ông trước nhà và báo cảnh sát. Cơ quan chức năng tìm thấy trong túi áo của nam diễn viên có 2 chiếc đồng hồ Rolex. Ngoài ra, lưới chống muỗi trong phòng anh ngủ có dấu hiệu bị cạy mở. Vu Mông Lung sinh năm 1988, là một trong những mỹ nam của làng giải trí Trung Quốc. Nam diễn viên từng góp mặt trong các phim như: Thái tử phi thăng chức ký, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Tân bạch nương tử truyền kỳ...

