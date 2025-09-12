Diễn viên Vu Mông Lung tử vong do rơi từ trên cao, hưởng dương 37 tuổi. Thông tin gây chấn động cộng đồng mạng Trung Quốc từ trưa 11/9, song đến tối phòng làm việc mới xác nhận.

hôm 11/9, dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin Vu Mông Lung ngã lầu tử vong. Phía công ty quản lý của nam diễn viên sau đó lên tiếng xác nhận: “Chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin với mọi người, diễn viên Mông Lung đã qua đời do rơi lầu vào ngày 11/9/2025. Cảnh sát đã loại trừ khả năng hình sự. Cầu nguyện cho anh được yên nghỉ”. Vụ việc sau đó nhanh chóng leo lên top tìm kiếm trên Weibo. Tai nạn xảy ra vào buổi sáng. Tới chiều cùng ngày, hiện trường tòa nhà nơi Vu Mông Lung ngã tử vong đã được dọn dẹp, không còn rào chắn. Từ dưới nhìn lên có thể thấy khung lưới cửa sổ căn hộ xảy ra vụ việc bị hư hỏng. Ngoài ra, cửa kính căn hộ có thể dễ dàng mở bằng tay, song phần lưới chắn bên ngoài khá mỏng manh, dễ rách.

Một cư dân kể lại người bạn của bà đang dắt chó đi dạo lúc 6h, thì chú chó đánh hơi thấy mùi máu, sau đó phát hiện một thanh niên nằm bất động dưới đất. Sau đó không lâu, có người đến dùng áo che mặt nạn nhân và nói là bạn của mình. Bảo vệ cũng lập tức gọi cấp cứu và cảnh sát tới, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa.

Theo lời nhân chứng, có đến 7 xe cảnh sát xuất hiện. Nhân chứng cũng cho biết chỉ tới khi đọc báo mới biết nạn nhân là diễn viên nổi tiếng Vu Mông Lung. Bà cho biết trước đó đôi khi thấy anh chụp ảnh, đi chơi cùng bạn bè trong khu chung cư. Việc Vu Mông Lung ngã lầu tử vong khiến giới giải trí bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ đau buồn, tiếc thương ngôi sao Thái tử phi thăng chức ký. Vu Mông Lung sinh năm 1988 ở Tân Cương, theo đuổi đam mê nghệ thuật từ bé. Năm 2007, anh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc do Dongfang TV tổ chức, lọt vào top 16. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp của Vu Mông Lung, khi bài hát Về nhà ăn Tết của anh gây sốt, được nhiều người trẻ hưởng ứng vì phù hợp không khí cuối năm âm lịch. Cùng năm, phim Thái tử phi thăng chức ký mà anh tham gia gây sốt tại Trung Quốc và một số quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Tài tử còn lưu dấu ấn qua Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Vĩnh dạ tinh hà. Vu Mông Lung liên quan hai công ty, trong đó một công ty hủy đăng ký kinh doanh năm 2024, công ty còn lại ngừng hoạt động tháng 7 năm nay.

