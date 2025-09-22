Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong

Sao quốc tế 22/09/2025 08:15

Tối 21/9, Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thông báo về sự việc nam diễn viên Vu Mông Lung (37 tuổi) tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu.

Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thông báo về sự việc nam diễn viên Vu Mông Lung (37 tuổi) tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu.

Theo thông báo, một số cá nhân vì muốn thu hút sự chú ý, tăng lượt xem nên đã bịa đặt, tung tin giả, ghép dựng video giả về vụ việc của Vu Mông Lung, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an đã lập án xử lý theo pháp luật.

Văn bản thông báo làm rõ, tin đồn “Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy, xâm hại rồi nhảy lầu” là bịa đặt. Qua điều tra, tin tức này do một người dùng mạng 40 tuổi đăng trong phần bình luận các chủ đề nóng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Cơ quan công an cũng phủ nhận tin đồn “Vu Mông Lung bị ném từ trên lầu xuống”. Thông tin này do một người phụ nữ 29 tuổi lan truyền nhằm “câu view” bất chấp, gây tổn thương tinh thần cho gia đình và ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.

Ngoài ra, công an khẳng định tin tức “mẹ của Vu Mông Lung bị khống chế” là bịa đặt. Theo điều tra, một người phụ nữ 41 tuổi vì muốn tạo đề tài bàn tán, nên đã tung tin sai sự thật là “camera giám sát bị phá hỏng, phía sau có thế lực lớn, mẹ và em gái Vu Mông Lung đều bị khống chế”.

Cơ quan công an kết luận, cả 3 người trên đã thừa nhận hành vi bịa đặt tin đồn và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật.

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong - Ảnh 1

Ngoài ra, đối với các tin đồn như “Vu Mông Lung bị đẩy từ cửa sổ xuống”, “Vu Mông Lung bị ngược đãi trước khi ngã lầu”, “Mẹ của Vu Mông Lung bị công ty quản lý bạo lực xua đuổi”, công an đã xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Công an quận Triều Dương nhấn mạnh, sau vụ việc Vu Mông Lung say rượu ngã lầu tử vong, công an đã lập tức tiến hành điều tra. Thông qua khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lấy lời khai và trích xuất camera giám sát, đã loại trừ khả năng án hình sự.

Kết quả điều tra đã được thông báo cho gia đình và gia đình không có ý kiến phản đối. Mẹ của Vu Mông Lung cũng đã đăng tuyên bố thông qua tài khoản Weibo “Vu Mông Lung Studio”.

Cảnh sát thông báo kết quả điều tra vụ diễn viên Vu Mông Lung tử vong - Ảnh 2

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9. Anh là diễn viên được biết đến qua các tác phẩm “Thái tử phi thăng chức ký”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”...

Trước sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung, khán giả đặt nhiều nghi vấn. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt đến nam diễn viên như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ái, Lưu Vũ Hân, Hình Phi, Chúc Tự Đan, Cổ Lực Na Trát, Trương Vân Long…

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc được cho là của Vu Mông Lung khóc lóc thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm cũng bị gỡ bỏ. 

Xem thêm
Từ khóa:   Vu Mông Lung sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

TIN MỚI NHẤT

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Từ 22/9 đến 2/10, 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, làm đâu thắng đó, tiền vô như nước, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường sau ngày 22/9/2025

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Bước sang thứ 3 (23/9/2025), 3 con giáp ôm trọn tinh hoa, lộc lá xum xuê, tiền tỷ rót đầy túi, vàng đeo đầy người, may mắn quấn thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Trúng số độc đắc 16h30 chiều nay (22/9), 3 con giáp cuộc đời sang trang mới, cầu gì được nấy tiền bạc phủ phê, tình duyên viên mãn, giàu sang không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Đúng ngày mai, thứ Ba 23/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'Rồng ngẩng đầu', tiền vào như nước chảy, hưởng trọn vinh hoa phú quý.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Trong 5 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp đón LỘC PHÚ QUÝ, làm ăn thịnh vượng, thu bội tiền tài, chẳng mấy chốc tậu biệt thự triệu đô

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tử vi thứ Ba 23/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tấn tới, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ tiền mất tật mang, vận trình ảm đạm không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Sau 12h ngày 22/9, 3 con giáp có vận trình lên dốc, sự nghiệp lên như diều gặp gió, tài chính nở hoa, tiền vào đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Hai 22/9/2025, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Hàng trăm người tìm kiếm bé gái 18 tháng tuổi mất tích trong đêm

Đời sống 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 70 hành khách bất ngờ rơi bánh khi cất cánh, phải hạ cánh khẩn cấp

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 22/9/2025, Thần Tài sát cánh, 3 con giáp sau 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng tăng lên gấp bội lần, tiêu xài phủ phê

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

Đi thăm nhà ngoại, 3 mẹ con bị ô tô tông tử vong ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Bất ngờ nhan sắc đời thực của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Động thái gây chú ý của Tống Tổ Nhi khi tiếp tục bị tố trốn thuế

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

Cảnh sát phá cửa, phát hiện nam diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột tại nhà riêng

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

"Phó Sơn Hải" thất bại khiến sự nghiệp Thành Nghị gặp khủng hoảng trầm trọng?

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Hiểu tái hợp Triệu Lệ Dĩnh trong dự án cổ trang mới, dân tình 'đứng ngồi không yên'

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi

Trần Kiều Ân tiết lộ góc khuất hôn nhân với chồng thiếu gia kém 9 tuổi