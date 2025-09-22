Theo thông báo, một số cá nhân vì muốn thu hút sự chú ý, tăng lượt xem nên đã bịa đặt, tung tin giả, ghép dựng video giả về vụ việc của Vu Mông Lung, gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an đã lập án xử lý theo pháp luật.

Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thông báo về sự việc nam diễn viên Vu Mông Lung (37 tuổi) tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu.

Cơ quan công an cũng phủ nhận tin đồn “Vu Mông Lung bị ném từ trên lầu xuống”. Thông tin này do một người phụ nữ 29 tuổi lan truyền nhằm “câu view” bất chấp, gây tổn thương tinh thần cho gia đình và ảnh hưởng xã hội nghiêm trọng.

Văn bản thông báo làm rõ, tin đồn “Vu Mông Lung bị người khác gài bẫy, xâm hại rồi nhảy lầu” là bịa đặt. Qua điều tra, tin tức này do một người dùng mạng 40 tuổi đăng trong phần bình luận các chủ đề nóng, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Ngoài ra, công an khẳng định tin tức “mẹ của Vu Mông Lung bị khống chế” là bịa đặt. Theo điều tra, một người phụ nữ 41 tuổi vì muốn tạo đề tài bàn tán, nên đã tung tin sai sự thật là “camera giám sát bị phá hỏng, phía sau có thế lực lớn, mẹ và em gái Vu Mông Lung đều bị khống chế”.

Cơ quan công an kết luận, cả 3 người trên đã thừa nhận hành vi bịa đặt tin đồn và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế theo pháp luật.

Ngoài ra, đối với các tin đồn như “Vu Mông Lung bị đẩy từ cửa sổ xuống”, “Vu Mông Lung bị ngược đãi trước khi ngã lầu”, “Mẹ của Vu Mông Lung bị công ty quản lý bạo lực xua đuổi”, công an đã xử lý những cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

Công an quận Triều Dương nhấn mạnh, sau vụ việc Vu Mông Lung say rượu ngã lầu tử vong, công an đã lập tức tiến hành điều tra. Thông qua khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, lấy lời khai và trích xuất camera giám sát, đã loại trừ khả năng án hình sự.

Kết quả điều tra đã được thông báo cho gia đình và gia đình không có ý kiến phản đối. Mẹ của Vu Mông Lung cũng đã đăng tuyên bố thông qua tài khoản Weibo “Vu Mông Lung Studio”.

Vu Mông Lung qua đời vào ngày 11/9. Anh là diễn viên được biết đến qua các tác phẩm “Thái tử phi thăng chức ký”, “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”...

Trước sự ra đi đột ngột của Vu Mông Lung, khán giả đặt nhiều nghi vấn. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt đến nam diễn viên như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Thiên Ái, Lưu Vũ Hân, Hình Phi, Chúc Tự Đan, Cổ Lực Na Trát, Trương Vân Long…