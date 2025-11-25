Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống

Sao quốc tế 25/11/2025 13:52

Sau hơn chục năm tích lũy kinh nghiệm, Chân Tử Đan liều lĩnh tự mở công ty sản xuất riêng là Bullet Films nhưng không may lại gặp cơn bão khủng hoảng tài chính cuối thập niên 1990.

Trong cuộc trò chuyện The Spirit of the Lion Rock mới đây, Chân Tử Đan trải lòng về giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Ngôi sao võ thuật Hoa ngữ lần đầu ra mắt màn ảnh là vào năm 1984 với vai diễn trong phim Tiếu Thái Cực.

Sau hơn chục năm tích lũy kinh nghiệm, nam diễn viên liều lĩnh tự mở công ty sản xuất riêng là Bullet Films nhưng không may lại gặp cơn bão khủng hoảng tài chính cuối thập niên 1990.

Sao võ thuật Hồng Kông bộc bạch: "Chúng ta chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều thử thách trong cuộc sống. Trong suốt sự nghiệp dài hơi của mình, tôi đã gặp nhiều từ thách ở giai đoạn đầu. Thời điểm nghèo nhất, tôi chỉ có khoảng 100 HKD (hơn 300.000 đồng) trong tài khoản ngân hàng".

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống - Ảnh 1

Khi đó, công ty của Chân Tử Đan đã sản xuất hai bộ phim là Chiến lang truyền thuyết (1997) và Nụ hôn sát nhân (1998). Ngôi sao 62 tuổi nhớ lại: "Lúc ấy, việc sản xuất phim ở Hồng Kông mất rất nhiều thời gian, cần một khoản tiền lớn để trả lương cho toàn bộ ê kíp". Để trụ được, ông phải tìm vay nặng lãi, chấp nhận lãi suất "cắt cổ".

"Tôi từng nợ tiền 'tín dụng đen'. Khi đó tôi làm phim hoàn toàn vì niềm tin của mình. Tôi còn từ chối nhiều lời mời đóng phim, khoảng mười bộ phim. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình phải toàn tâm toàn ý làm cho dự án riêng. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy mình quá ngốc… Tôi tự bỏ tiền túi để làm phim, vì phim Hồng Kông thường dựa vào lợi nhuận bán bản quyền ra nước ngoài. Tôi bán phim cho nhiều nước và dùng khoản tiền đó để xoay vòng vốn. Trong thời gian đó, tôi kiên quyết không nhận bất kỳ vai diễn nào khác, vì không muốn bị xao nhãng khỏi công việc của mình", Chân Tử Đan giải thích.

Trong số những lời mời bị ngôi sao hành động này từ chối, có đạo diễn từng đề nghị trả tài tử 3 triệu HKD thù lao nhưng ông lắc đầu vì không muốn mất sự tập trung cho dự án của chính mình. Tài tử hóm hỉnh thừa nhận mình đã hối hận: "3 triệu HKD lúc đó là một con số lớn. Khi ấy tôi hơi ngốc, đáng lẽ tôi nên nhận lời".

 

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống - Ảnh 2

Chân Tử Đan thừa nhận nhiều người cảnh báo vì lãi suất quá cao, bản thân tài tử cũng nhận thấy việc vay nặng lãi rất mạo hiểm nhưng không còn lựa chọn khác vì đang rất cần tiền để giải quyết cơn khủng hoảng. Nam nghệ sĩ kể may mắn là khoảng 3 đến 4 tuần sau đó, mọi khó khăn được giải quyết.

Tài tử phim Diệp Vấn nói lúc đó mình rất căng thẳng, suy sụp, thậm chí nghĩ rằng sự nghiệp làm phim của bản thân đến đây là chấm dứt. Nhưng đã rất nhiều năm trôi qua kể từ biến cố đó và nghệ sĩ kỳ cựu vẫn đang gắn bó với đam mê làm phim. "Tôi nghĩ rằng mỗi người đều phải có đam mê với công việc mình làm. Nếu không có tình yêu, dù nhiều tiền đến đâu cũng không thể giúp ta chạm tay đến thành công", ông chia sẻ.

Chân Tử Đan tổ chức sinh nhật chung cho vợ và con trai riêng, hé lộ cuộc hôn nhân với vợ kém 18 tuổi

Chân Tử Đan tổ chức sinh nhật chung cho vợ và con trai riêng, hé lộ cuộc hôn nhân với vợ kém 18 tuổi

Trải qua cuộc tình 'nhanh như chớp' rồi 22 năm chung sống, vợ chồng Chân Tử Đan và Uông Thi Thi vẫn mặn nồng, gắn bó.

