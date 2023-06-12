Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con

Sao quốc tế 12/06/2023 09:27

Sao hành động Hong Kong Chân Tử Đan bộc bạch: 'Tôi day dứt khi nhìn con'.

Trên Beijing News đưa tin ngày 9/6, tài tử 60 tuổi chia sẻ vui rằng anh "lùn nhất nhà" (1,73 m). Con trai út của anh - Chân Tế Gia - năm nay 16 tuổi, đã cao lớn hơn bố mẹ. Con gái lớn - Chân Tế Như - 19 tuổi, học đại học ở Mỹ. Nhìn ảnh thời bé và hiện tại của các con, thi thoảng Chân Tử Đan day dứt.

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 1
Chân Tử Đan và các con 

Diễn viên nói làm việc ở ngành phim hơn 40 năm, điều duy nhất khiến anh nuối tiếc là bản thân không thể cân bằng thời gian cho sự nghiệp và gia đình. 'Tôi mất đi nhiều thời khắc bên vợ con. Nhiều khi tôi bùi ngùi, sao mình lại không ở bên con trong những dấu mốc trưởng thành quan trọng của chúng', anh nói.

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 2
Nam diễn viên tiếc nuối vì không thể ở bên con vào những thời khắc quan trọng

Chân Tử Đan cho biết những năm qua, khán giả thường chỉ nhìn thấy anh ở hai trường hợp, một là liên quan phim ảnh, hai là cùng người thân. Gia đình luôn là động lực để anh nỗ lực trong sự nghiệp, bởi họ mong nhìn thấy anh làm công việc yêu thích, theo đúng sở trường, năng lực. Vì đam mê điện ảnh, sáng tạo, Chân Tử Đan cảm thấy thời gian dành cho công việc không bao giờ đủ, tình yêu làm phim vẫn cháy bỏng như khi anh còn trẻ.

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 3
Gia đình luôn là động lực để anh nỗ lực trong sự nghiệp, bởi họ mong nhìn thấy anh làm công việc yêu thích

Hiện, Chân Tử Đan tham gia ít nhất ba dự án, gồm Diệp Vấn 5Đảo hỏa tuyến 2 và Misjudgement. Trước một số ý kiến cho rằng phim võ thuật không còn lôi cuốn khán giả như trước, Chân Tử Đan nói không kiểm soát được thị hiếu người xem, cũng không nói trước được tương lai thế nào. Tài tử chỉ mong làm tốt công việc ở hiện tại, hoàn thành mỗi bộ phim bằng hết khả năng. Anh không cho phép bản thân dễ dãi trong xây dựng hình tượng.

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 4
Tài tử mong có thể cống hiến hết mình cho công việc

Được biết, Chân Tử Đan sinh trưởng trong gia đình có mẹ là võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền. Ngay từ nhỏ, nam diễn viên đã dần quen với võ thuật, mơ ước trở thành võ sư và mở võ quán riêng. Cơ duyên nổi tiếng đến với anh khi tham gia bộ phim Thiếu niên Hoàng Phi Hồng. Nhờ tác phẩm võ thuật kinh điển này, tên tuổi nam diễn viên “một bước thành sao”. 

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 5
Chân Tử Đan và vợ tại sự kiện 

Trái ngược với hình tượng phim ảnh, Chân Tử Đan ngoài đời luôn là diễn viên gây tranh cãi với những thị phi, scandal suốt hơn ba thập niên trong nghề. Trong đó, nổi bật là những tai tiếng trở mặt với sư phụ, ức hiếp đàn em và dùng thế lực để chặn đường phát triển những người mình ghét. Năm 2012, đạo diễn trẻ Cảnh Vệ Quốc bức xúc khi nói về nam diễn viên: 'Chân Tử Đan là cao thủ võ lâm trên màn ảnh nhưng lại là kẻ tiểu nhân ngoài đời'.

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con - Ảnh 6
Gia đình Chân Tử Đan 

Bên cạnh sự nghiệp tranh cãi, đời tư của Chân Tử Đan cũng là đề tài tốn không ít giấy mực của báo giới. Trước khi có cuộc sống êm ấm bên người vợ hoa hậu Uông Thi Thi, nam diễn viên từng kết hôn với người phụ nữ Lương Tịnh Từ. Cả hai gặp nhau, nhanh chóng tiến tới hôn nhân và chia tay chớp nhoáng chỉ trong vòng hai năm. Sau khi ai đi đường nấy đi, Lương Tịnh Từ một mình nuôi cậu con trai của hai người. Suốt nhiều năm qua, Chân Tử Đan bị trách là kẻ bạc tình và lạnh lùng khi không nhìn nhận người con trai cả. 

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