Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ

"Cả thời tuổi trẻ, tôi không làm được điều gì tốt, chỉ có việc chăm chỉ tập võ." - Chân Tử Đan chia sẻ.

Được biết, tại thị trường Trung Quốc, Chân Tử Đan được đánh giá là ngôi sao biết đánh võ nhất sau Lý Tiểu Long. Nam nghệ sĩ có lối đánh linh hoạt, sức chịu, sức bật lớn nhờ việc từng tập luyện nhiều môn võ khác nhau như MMA, Judo, Muay Thái, quyền anh, Taekwondo,...

Ở thời điểm hiện tại, dù đã 60 tuổi, Chân Tử Đan vẫn giữ được vóc dáng hoàn mỹ, cơ bụng 6 múi không chút mỡ thừa. Nam diễn viên cũng thừa nhận bản thân dành phần lớn thời gian rảnh để đến phòng tập.

Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II...