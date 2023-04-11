Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ

Sao quốc tế 11/04/2023 17:15

Nhờ nhiều năm luyện tập, Chân Tử Đan hiện là ngôi sao võ thuật hàng đầu tại làng giải trí Trung Hoa.

Trang HK01 đưa tin, mới đây Chân Tử Đan đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một video cũ ghi lại quá trình ông tập luyện võ công. Nam diễn viên tiết lộ ông đã nghiêm túc học võ từ năm 11 tuổi. Vì thế, đây chính là cột mốc quan trọng trong cuộc đời của ngôi sao này.

Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ - Ảnh 1Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ - Ảnh 2

Trong video được đăng tải, Chân Tử Đan khi 11 tuổi mới chỉ là một cậu bé gầy gò, nhưng có cơ bắp và nhanh nhẹn hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Khi này, tài tử đã thành thạo côn nhị khúc.

Thời gian sau, Chân Tử Đan học thêm đấm bốc, luyện kiếm, gậy dài, và nhiều môn võ khác nữa. Tài tử cho biết, khi còn trẻ thì mỗi năm ông đều cố gắng thành thạo một môn võ.

"Cả thời tuổi trẻ, tôi không làm được điều gì tốt, chỉ có việc chăm chỉ tập võ." - Chân Tử Đan chia sẻ.

Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ - Ảnh 3Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ - Ảnh 4

Được biết, tại thị trường Trung Quốc, Chân Tử Đan được đánh giá là ngôi sao biết đánh võ nhất sau Lý Tiểu Long. Nam nghệ sĩ có lối đánh linh hoạt, sức chịu, sức bật lớn nhờ việc từng tập luyện nhiều môn võ khác nhau như MMA, Judo, Muay Thái, quyền anh, Taekwondo,...

Ở thời điểm hiện tại, dù đã 60 tuổi, Chân Tử Đan vẫn giữ được vóc dáng hoàn mỹ, cơ bụng 6 múi không chút mỡ thừa. Nam diễn viên cũng thừa nhận bản thân dành phần lớn thời gian rảnh để đến phòng tập.

Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ - Ảnh 5

Chân Tử Đan sinh năm 1963 trong một gia đình võ thuật ở Quảng Đông, Trung Quốc. Với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Chân Tử Đan từng oanh tạc thị trường điện ảnh tại Hong Kong, Trung Quốc. Hiện tại, anh là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất châu Á. Chân Tử Đan gây chú ý với loạt tác phẩm gồm: Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II...

Choáng ngợp với gia thế của bà xã Chân Tử Đan

Choáng ngợp với gia thế của bà xã Chân Tử Đan

Mới đây, Chân Tử Đan nhận được sự quan tâm khi nam diễn viên cùng 7 thành viên trong gia đình tham dự sự kiện giải trí ở Hong Kong.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân Tử Đan diễn viên Chân Tử Đan tài tử Chân Tử Đan sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Choáng ngợp với gia thế của bà xã Chân Tử Đan

Choáng ngợp với gia thế của bà xã Chân Tử Đan

Chân Tử Đan bất ngờ nổi đóa với Hollywood, nguyên nhân là vì điều này?

Chân Tử Đan bất ngờ nổi đóa với Hollywood, nguyên nhân là vì điều này?

Dù bị chê bai thậm tệ, 'Thiên long bát bộ' bản mới vẫn giúp Chân Tử Đan kiếm được bộn tiền

Dù bị chê bai thậm tệ, 'Thiên long bát bộ' bản mới vẫn giúp Chân Tử Đan kiếm được bộn tiền

Lý do bộ phim 'Thiên long bát bộ' bản mới của Chân Tử Đan được đánh giá cao

Lý do bộ phim 'Thiên long bát bộ' bản mới của Chân Tử Đan được đánh giá cao

Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu'

Lý do phân cảnh đánh nhau kinh điển giữa Ngô Kinh và Chân Tử Đan suýt bị 'bay màu'

Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới

Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 28 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê