Chân Tử Đan bất ngờ nổi đóa với Hollywood, nguyên nhân là vì điều này?

Trong John Wick 4, Chân Tử Đan đóng vai Caine, sát thủ mù bị kẹt giữa mối quan hệ với High Table độc ​​ác và tình bạn cùng kẻ giết người Johnathan "John" Wick (Keanu Reeves đóng). Theo ngôi sao Diệp Vấn, nhân vật này chỉ có được sau khi anh thương thảo với nhà sản xuất.

Mới đây theo một số trang báo Trung Quốc, vụ việc Chân Tử Đan bất mãn với đoàn phim John Wick 4 nhận được sự quan tâm của truyền thông và khán giả Trung Quốc. Tài tử người Trung cho rằng kịch bản của phim đang có phần hơi định kiện với người Châu Á.

Việc bị gán cho một cái tên chung chung, còn trang phục phải thể hiện sự định danh gốc gác này khiến nam diễn viên cảm thấy vô cùng khó chịu.

Anh chia sẻ không hài lòng với cách ê-kíp xây dựng nhân vật của mình ban đầu. "Hắn tên Shang hoặc Chang. Phải mặc trang phục có thiết kế mang hơi hướm Trung Hoa", anh tiết lộ.

"Tại sao cậu ấy phải được mặc định bằng tên đó mà không phải một cái tên bình thường? Tại sao phải luôn có yếu tố nguồn gốc trong nhân vật châu Á. Đây là phim John Wick và mọi nhân vật được mát mẻ, chưng diện thời trang. Vậy cớ sao nhân vật của tôi không thể trông ngầu và sành điệu hơn?", tài tử Hong Kong chất vấn.

Chân Tử Đan tấn công thị trường Hollywood sau khi thành danh với Diệp Vấn, Long Hổ Môn. Anh từng diễn xuất trong Highlander: Endgame, Blade II, Rogue One: A Star Wars Story, XXX: Return of Xander Cage. Nam diễn viên chia sẻ có không ít trải nghiệm tồi tệ khi hợp tác với Hollywood.

Dù đã được kiểm chứng năng lực trong các tác phẩm nổi tiếng nhưng trong lần đầu xuất ngoại, tài tử võ thuật tiết lộ anh bị đạo diễn phớt lờ và không có được cảm giác tin tưởng mỗi khi đến phân cảnh của mình, điều này khiến cho nam diễn viên thời gian đầu tỏ ra khá khó chịu nhưng buộc phải làm nhẫn nhịn.

Thành Long cũng là nghệ sĩ từng từ bỏ thị trường Hollywood vì cảm thấy không được tôn trọng, bị giao các vai diễn rập khuôn định kiến "người châu Á đóng phim".

Ngôi sao võ thuật cho biết những ngày đầu chập chững ở Hollywood, ông thường xuyên bị chê cười vì phát âm tiếng Anh không chuẩn và mắc lỗi trong quá trình thoại trực tiếp. Về sau, trước khi quay phim nói tiếng nước ngoài, Thành Long dành hơn một tháng để luyện tập phát âm.

Tuy nhiên, dù có cố gắng thế nào ông vẫn không được đánh giá cao. Điều này khiến sao võ thuật thất vọng khi nhà sản xuất và công chúng quốc tế chỉ quan tâm đến việc ông phát âm có chuẩn giọng Mỹ hay không, thay vì màn thể hiện và sự nỗ lực trước ống kính.