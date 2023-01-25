Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới

Sao quốc tế 25/01/2023 15:35

Mới đây, bộ phim điện ảnh Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện do Chân Tử Đan đóng chính đã gây chú ý sau khi phát sóng.

Theo Sina, diễn xuất của Chân Tử Đan trong Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện ở mức trung bình. Anh chỉ làm tốt nhiệm vụ phô trương sức mạnh cơ bắp qua cảnh hành động - võ thuật. Điểm yếu của Chân Tử Đan là diễn cảnh tình cảm gượng gạo, không thể hiện được chiều sâu tâm lý phức tạp của Kiều Phong.

Nữ chính A Châu do Trần Ngọc Kỳ thủ diễn gây thất vọng lớn. Tạo hình của cô bị nhận xét quá già dặn và luộm thuộm so với độ tuổi 16 của nhân vật. Trên màn ảnh, khán giả chỉ nhìn thấy A Châu yếu đuối, lúc nào cũng buồn man mác và thiếu sức sống. 163 nhận xét thẳng thắn Trần Ngọc Kỳ như "bình hoa", cái bóng vật vờ trong phim.

Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới - Ảnh 1Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới - Ảnh 2

Vì nam - nữ chính có màn thể hiện không ấn tượng, trọng trách gánh phim thuộc về dàn diễn viên phụ. Ngô Việt có nhiều đất diễn nhất trong tác phẩm với vai Mộ Dung Phục. Anh được nhận xét có vai phản diện khá tốt. Tuy nhiên, trong vài khoảnh khắc, việc trừng mắt, nghiến răng của Ngô Việt để biểu hiện cái ác bị chê khoa trương.

Hai nữ diễn viên được Chân Tử Đan lựa chọn, trao lòng tin cho vai A Tử là Lưu Nhã Sắt và Khang Mẫn là Vương Quân Hinh có màn thể hiện tốt ngoài mong đợi. Trong đó, Vương Quân Hinh là người có diễn xuất nổi bật nhất, theo QQ. Tuy nhiên, vấn đề tạo hình khiến họ không linh hoạt, khô khốc như bị thiếu nước.

QQ nhận định Vương Quân Hinh thể hiện tương đối thành công một Khang Mẫn xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng rất độc ác và xảo quyệt. Còn Sohu lại cho rằng người đẹp Hong Kong cần táo bạo hơn trong cảnh tình cảm ngoài luồng để thể rõ ràng nét lẳng lơ, mưu mô của nhân vật Khang Mẫn. 

Lý do Chân Tử Đan 'lép vế' so với diễn xuất của các diễn viên phụ trong 'Thiên long bát bộ' bản mới - Ảnh 3

 

Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lấy bối cảnh vào thời Bắc Tống. Kiều Phong (Chân Tử Đan) là bang chủ phái Cái Bang. Anh nổi tiếng là bậc anh hùng trượng nghĩa, chiếm được lòng thiên hạ và sự ủng hộ của cả võ lâm. Bỗng một ngày, Kiều Phong bị chỉ ra là người Khiết Đan khiến uy danh và địa vị mất sạch. Anh chịu sự xa lánh, bị các bang phái truy sát.

Trên hành trình làm rõ chân tướng thân thế và tìm kiếm kẻ thù, Kiều Phong cùng tỳ nữ của Mộ Dung Phục là A Châu (Trần Ngọc Kỳ) quen biết và nảy sinh tình cảm. Họ cùng nhau trải qua những trận chiến sinh tử ở Nhạn Môn Quan, Thiếu Lâm Tự hay Tụ Hiền Trang. Sau khi trúng kế của Mã phu nhân Khang Mẫn và giết nhầm A Châu, Kiều Phong nhận ra mọi bi kịch nhắm đến anh là âm mưu của Mộ Dung Phục (Ngô Việt) nhằm khôi phục lại Yến quốc. Trong cơn phẫn uất, Kiều Phong quyết chiến với Mộ Dung Phục để trả thù.

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