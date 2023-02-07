Dù bị chê bai thậm tệ, 'Thiên long bát bộ' bản mới vẫn giúp Chân Tử Đan kiếm được bộn tiền

"Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện" đã nhanh chóng thu hồi vốn và giúp Chân Tử Đan thu được lợi nhuận không nhỏ từ dự án.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin bộ phim Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện của Chân Tử Đan đã hòa vốn và có lãi sau hơn 3 tuần công chiếu. Tính đến hiện tại, tác phẩm do nam diễn viên đóng chính kiêm nhà sản xuất thu được 45 triệu NDT (6,6 triệu USD) cho phí dịch vụ bản quyền trên các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc Đại lục với 20 triệu khán giả. Trong khi đó, ở Hong Kong, Malaysia và Đài Loan, Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện bán được tổng cộng gần 2 triệu USD tiền vé. Ngoài ra, phim còn thu được hàng chục triệu USD tiền bán bản quyền cho Disney+.

Nhà sản xuất Châu Vỹ Kiệt cho biết sau khi phát hành, Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện chỉ mất 10 ngày để thu hồi vốn. Ông khẳng định Chân Tử Đan và Vương Kinh thu được khoản lợi nhuận không nhỏ từ dự án. Con số được QQ ước tính lên đến hàng triệu USD. Với việc tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung dẫn đầu doanh thu phim lẻ dịp Tết và có lãi đậm, Chân Tử Đan đã lên kế hoạch sản xuất phần 2 của Thiên long bát bộ.

Chân Tử Đan đóng vai đại kiêu hùng Kiều Phong trong "Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện". Ảnh: Sina. Ngày 22/1, Thiên long bát bộ: Kiều Phong truyện lên sóng các nền tảng xem phim trực tuyến ở Trung Quốc. Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung (1924-2018), xoay quanh chuyện Kiều Phong - vốn là bang chủ Cái Bang - bị trục xuất khỏi bang hội do thân thế. Tiếp đó, chàng bị vu oan giết cha mẹ nuôi, sư phụ, từ đó mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Kiều Phong đơn độc tìm kẻ thù, trên đường chàng gặp A Châu, cùng nàng trải qua các trận đấu trong giang hồ. Chân Tử Đan (vai Kiều Phong) thể hiện đẳng cấp của sao võ thuật giàu kinh nghiệm. Dù vậy, tổng thể nội dung phim nhận nhiều lời chê sơ sài, chưa có chi tiết đắt giá để nêu bật tính cách, đặc điểm nhân vật. Phần lớn khán giả cho rằng anh không toát khí chất của đại hiệp. Tác phẩm nhận điểm trung bình 5,2/10 ở diễn đàn phim Douban. Tuy nhiên, Chân Tử Đan không cảm thấy buồn trước những lời chê bai. Tài tử nói: "Ở phim trường, tôi luôn giữ tinh thần tuổi 18. Tôi không ngại bị mắng khi đóng Kiều Phong, chỉ muốn quay tác phẩm đậm chất võ hiệp, mang tinh thần võ hiệp".

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