Chân Tử Đan tổ chức sinh nhật chung cho vợ và con trai riêng, hé lộ cuộc hôn nhân với vợ kém 18 tuổi

Trải qua cuộc tình 'nhanh như chớp' rồi 22 năm chung sống, vợ chồng Chân Tử Đan và Uông Thi Thi vẫn mặn nồng, gắn bó.

Mới đây, Chân Tử Đan đăng bức ảnh chụp chung với con trai cả lên trang cá nhân để chúc mừng. Chân Văn Trác, con trai Tử Đan, cao vượt bố, gương mặt và vóc dáng thư sinh.

Cùng ngày, Chân Tử Đan đăng ảnh chụp cùng vợ trong tiệc sinh nhật. Anh dành cho cô những lời yêu thương: "Chúc mừng sinh nhật người vợ xinh đẹp của anh. Em là ngôi sao sáng, là trái tim và tâm hồn của gia đình, là người phụ nữ siêu phàm vui vẻ, tài năng, đam mê và tuyệt vời nhất! Yêu em mãi mãi".

Vì Uông Thi Thi và Chân Văn Trúc sinh gần ngày nhau nên tài tử Chân Tử Đan tổ chức tiệc chung cho họ.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là một trong ba sao võ thuật nổi danh nhất của Trung Quốc hiện nay, bên cạnh Lý Liên Kiệt và Thành Long. Từ năm 2008, anh gây tiếng vang lớn khi đóng Diệp Vấn (cao thủ môn Vịnh Xuân, sư phụ Lý Tiểu Long) trong phim cùng tên.

Tài tử tiếp tục thể hiện vai này trong ba phần tiếp theo. Ngoài ra, Chân Tử Đan có một số vai diễn trong các bom tấn Hollywood như Rogue One: A Star Wars Story, "xXx": Return of Xander Cage, phim điện ảnh Giải cứu (Come back home).

Chân Tử Đan gặp Uông Thi Thi - một cô gái Thượng Hải vừa giành giải Hoa hậu Trung Quốc Toronto - trong một lần được mời đến dự bữa tối ở khách sạn, năm 2003. Thời điểm đó, anh vừa ly hôn vợ đầu. Bốn ngày sau cuộc gặp, hai người chính thức liên lạc với nhau, rồi yêu.

Sau hai tuần hẹn hò, Chân Tử Đan cầu hôn Uông Thi Thi và được cô đồng ý. Suốt 20 năm chung sống, họ luôn thể hiện sự yêu thương, ngưỡng mộ và trân trọng nửa kia. Cặp sao có hai con một trai, một gái.

Chân Tử Đan đón tuổi 61 bên vợ cùng hai con, phản ứng của bà xã nam tài tử gây chú ý Trong loạt ảnh, bà xã Chân Tử Đan là cựu hoa hậu Uông Thi Thi thu hút sự chú ý với vóc dáng gợi cảm và nhan sắc trẻ trung so với tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chan-tu-an-to-chuc-sinh-nhat-chung-cho-vo-va-con-trai-rieng-he-lo-cuoc-hon-nhan-voi-vo-kem-18-tuoi-728288.html