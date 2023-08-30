Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Sao quốc tế 30/08/2023 11:35

Cư dân mạng bàn tán xôn xao khi xem qua hình ảnh mới nhất của mẹ vợ Chân Tử Đan, nhiều người còn nhận xét rằng bà còn trẻ hơn cả con rể.

Mới đây, bà Uông - mẹ vợ của Chân Tử Đan, mẹ ruột của Uông Thi Thi vừa chia sẻ bức ảnh mới trên trang cá nhân. Trong hình, bà mặc bộ đồ ren trắng bó sát để lộ vóc dáng thanh mảnh.

Được biết, bà chỉ hơn con rể Chân Tử Đan 6 tuổi. Dù đang ở tuổi 66, bà Uông sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa, nhan sắc thì vô cùng xinh đẹp và trẻ trung. Hiếm có người phụ nữ nào ở độ tuổi U70 như bà mà có được thân hình và diện mạo tuyệt hảo như vậy.

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 1
Dù đang ở tuổi 66, bà Uông sở hữu vóc dáng không chút mỡ thừa, nhan sắc thì vô cùng xinh đẹp và trẻ trung.
Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 2
Hiếm có người phụ nữ nào ở độ tuổi U70 như bà mà có được thân hình và diện mạo tuyệt hảo như vậy.

Dân tình cũng lục lại một loạt hình ảnh cũ của bà Uông. Bà luôn luôn toát lên một khí chất quý phái, sang trọng. Nhiều người còn nhanh chóng vào bình luận mong bà có thể chia sẻ bí quyết giữ nhan sắc trẻ đẹp như thế.

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 3
Bà luôn luôn toát lên một khí chất quý phái, sang trọng.

Sau khi chồng mất, bà sống một mình và không có ý định tái hôn. Hiện tại, bà Uông dành thời gian viết sách. Cách đây không lâu, bà đã chính thức cho ra mắt một cuốn sách đề tài ẩm thực.

Có thể thấy, lí do mà Uông Thi Thi lại có vẻ ngoài ấn tượng, say đắm lòng người chắn chắn là nhờ thừa hưởng gen từ mẹ. Theo đó, Uông Thi Thi là người vợ thứ hai của Chân Tử Đan, nhỏ hơn anh 18 tuổi. Cô từng đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Toronto (Canada) 2000. Họ lần đầu gặp nhau trong một event, cũng chính nhan sắc của cô khiến cho ngôi sao võ thuật điêu đứng. Bốn ngày sau, hai người công khai tình cảm và chỉ vài tháng tiếp đó thì kết hôn, hiện có với nhau hai con - một gái một trai.

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 4
Lí do mà Uông Thi Thi lại có vẻ ngoài ấn tượng, say đắm lòng người chắn chắn là nhờ thừa hưởng gen từ mẹ.
Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 5
Uông Thi Thi là người vợ thứ hai của Chân Tử Đan, nhỏ hơn anh 18 tuổi.
Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan - Ảnh 6
Chân Tử Đan và Uông Thi Thi hiện có với nhau hai con - một gái một trai.
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Tài tử Chân Tử Đan tổ chức đám cưới ở Italy sau 20 năm kết hôn với người mẫu Uông Thi Thi.

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