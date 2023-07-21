Tài tử Chân Tử Đan cùng bà xã kém 18 tuổi tổ chức lễ cưới xa hoa ở Italy sau 20 năm về chung một nhà

Tài tử Chân Tử Đan tổ chức đám cưới ở Italy sau 20 năm kết hôn với người mẫu Uông Thi Thi.

Trên trang cá nhân, Chân Tử Đan chia sẻ loạt ảnh đám cưới tại một lâu đài ở Italy và viết: 'Thời gian trôi đi trong vô thức, người vợ yêu dấu của tôi, Uông Thi Thi, đã tay trong tay tôi suốt 20 năm. Cảm ơn vì đã yêu thương, tốt bụng và dịu dàng, cảm ơn vì đã đi cùng anh suốt chặng đường và luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của anh. Khi anh bận công việc, em giúp anh sắp xếp mọi thứ. Đám cưới xa hoa của vợ chồng Chân Tử Đan Khi rảnh rỗi, em đưa anh đi chơi khắp nơi với bạn bè. Năm nay là kỷ niệm 20 năm ngày cưới, chúng ta tổ chức đám cưới tại hồ Como em yêu thích, mời tất cả họ hàng và bạn bè đến chứng kiến, ăn mừng và quây quần bên nhau. Cảm ơn tất cả đã chúc phúc cho chúng tôi, chúng tôi đều cảm nhận được chân tình đó'.

Bộ ảnh cưới cực ngọt ngào của đôi vợ chồng khiến người khác phải ganh tị Chân Tử Đan và Uông Thi Thi tái hiện cảnh dắt nhau vào lễ đường. Hôn lễ còn có sự góp mặt của hai con của họ - Chân Tể Như và Chân Tể Gia. Bộ ảnh chụp trước lâu đài cổ có sự góp mặt của hai con. Khán giả nhận xét con của hai ngôi sao đều xinh đẹp, chiều cao vượt trội (con gái cao 1,75 m, con trai cao 1,81 m). Uông Thi Thi dù kém Chân Tử Đan gần 18 tuổi nhưng cô vẫn tình nguyện làm người vợ thứ hai, gắn bó với Chân Tử Đan gần 20 năm qua. Hai người có chung hai con, một gái và một trai.

Uông Thi Thi dù kém Chân Tử Đan gần 18 tuổi nhưng vẫn tình nguyện làm người vợ thứ hai, gắn bó với Chân Tử Đan gần 20 năm qua Được biết, Uông Thi Thi là con gái của "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada. Cô có thể nói thành thạo 6 thứ tiếng. Không những vậy, cô còn có tài khiêu vũ và đánh dương cầm xuất sắc. Người đẹp cũng từng thử sức ở nhiều cuộc thi nhan sắc và xuất sắc giành vương miện Hoa hậu Hoa kiều tại Toronto (Canada). Uông Thi Thi là con gái của "vua kim cương" trong giới Hoa kiều tại Canada Chân Tử Đan thú nhận yêu Uông Thi Thi ngay từ cái nhìn đầu tiên. 'Tuần đầu tiên quen nhau, ngày nào chúng tôi cũng hẹn hò. Sang tuần thứ hai, trong lòng tôi luôn có ý nghĩ mạnh mẽ rằng mình muốn cưới cô gái này', Chân Tử Đan cho biết. Nam diễn viên từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại nên từng không nghĩ tới việc lập gia đình. Song, từ khi gặp cô gái kém 18 tuổi, trái tim của anh đã lại rung động và khát khao lập gia đình bên cạnh đam mê nghệ thuật. Tổ ấm nhỏ của tài tử Chân Tử Đan Chân Tử Đan đã chứng minh tấm lòng thành bằng cách sang Canada gặp cha mẹ Uông Thi Thi để xin cưới. Năm 2003, họ tổ chức hôn lễ, sau ba tháng quen biết. Sau khi kết hôn với Chân Tử Đan, cô lui về hậu trường chăm sóc gia đình và giúp chồng kinh doanh. Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc.

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