Ái nữ nhà Chân Tử Đan.



'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc.

Được biết, Le Bal des Debutantes (hay Le Bal) được tổ chức hàng năm vào tuần Lễ Tạ ơn. Chỉ khoảng 20 cô gái trẻ đến từ những gia đình nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới được tham gia sự kiện này. Ngoài gia đình của Chân Tử Đan thì trước đó, con của diễn viên Lý Liên Kiệt, diễn viên Khâu Thục Trinh và con gái út của ông trùm sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sân cũng từng được mời dự sự kiện.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, hiện là một trong những diễn viên châu Á nổi tiếng toàn cầu. Trong gần 4 thập kỷ đóng phim, nam tài tử đã góp mặt trong nhiều bộ phim như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4,..

Jasmine Yen (Chân Tể Như) là con gái Chân Tử Đan và vợ thứ hai, Uông Thi Thi. Nhờ sở hữu vẻ đẹp thu hút, đặc biệt là đôi chân dài gợi cảm, Jasmine luôn được các tạp chí thời trang và nhãn hàng săn đón nồng nhiệt.

Là một cô gái tài năng, Jasmine nhận được sự ủng hộ hết mực của bố mẹ. Cô thiếu nữ vốn có niềm đam mê ca hát, nhảy múa, chơi đàn piano. Trong một bài phỏng vấn, tài tử Chân Tử Đan từng chia sẻ anh tôn trọng đam mê của con gái và để con tự do lựa chọn con đường riêng.