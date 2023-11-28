'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc

Sao quốc tế 28/11/2023 08:55

Hôm 25/11, Chân Tử Đan và con gái Chân Tể Như - Jasmine đã có mặt trong bữa tiệc dạ vũ Le Bal des Debutantes tại Pháp.

Chân Tử Đan và con gái Jasmine Yen (Chân Tể Như) đã cùng nhau khiêu vũ trước những quan khách có xuất thân từ các gia đình thượng lưu đến từ nhiều quốc gia trên thế giới trong buổi dạ vũ Le Bal des Debutantes tổ chức tại Pháp vào ngày 25/11.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 1
Chân Tử Đan và con gái Jasmine Yen (Chân Tể Như) đã cùng nhau khiêu vũ trong buổi dạ vũ Le Bal des Debutantes tổ chức tại Pháp vào ngày 25/11.

Ái nữ nhà Chân Tử Đan cho biết bố cô luôn thích sự hoàn hảo nên cô lo lắng bố sẽ căng thẳng quá mức khi biểu diễn điệu nhảy. Dù lo lắng là thế nhưng may mắn thay, vài giờ trước khi đêm vũ diễn ra, 'ngôi sao võ thuật' đã nắm được những bước nhảy cơ bản và hòa nhịp chân cùng con gái.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 2
'Ngôi sao võ thuật' đã nắm được những bước nhảy cơ bản và hòa nhịp chân cùng con gái.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 3

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 4

Ái nữ nhà Chân Tử Đan.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc.

Được biết, Le Bal des Debutantes (hay Le Bal) được tổ chức hàng năm vào tuần Lễ Tạ ơn. Chỉ khoảng 20 cô gái trẻ đến từ những gia đình nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới được tham gia sự kiện này. Ngoài gia đình của Chân Tử Đan thì trước đó, con của diễn viên Lý Liên Kiệt, diễn viên Khâu Thục Trinh và con gái út của ông trùm sòng bài Ma Cao Hà Hồng Sân cũng từng được mời dự sự kiện.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 5
Le Bal des Debutantes (hay Le Bal) được tổ chức hàng năm vào tuần Lễ Tạ ơn.
'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 6
Chỉ khoảng 20 cô gái trẻ đến từ những gia đình nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất thế giới được tham gia sự kiện này.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, hiện là một trong những diễn viên châu Á nổi tiếng toàn cầu. Trong gần 4 thập kỷ đóng phim, nam tài tử đã góp mặt trong nhiều bộ phim như Diệp Vấn, Ngọa hổ tàng long, Hiệp sĩ Thượng Hải, Once Upon a Time in China II, Raging Fire, Xxx: Return of Xander Cage, Rogue One: A Star Wars Story và John Wick 4,..

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 7
Chân Tử Đan sinh năm 1963, hiện là một trong những diễn viên châu Á nổi tiếng toàn cầu. 
'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 8
Trong gần 4 thập kỷ đóng phim, nam tài tử đã góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Jasmine Yen (Chân Tể Như) là con gái Chân Tử Đan và vợ thứ hai, Uông Thi Thi. Nhờ sở hữu vẻ đẹp thu hút, đặc biệt là đôi chân dài gợi cảm, Jasmine luôn được các tạp chí thời trang và nhãn hàng săn đón nồng nhiệt. 

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 9
Jasmine Yen (Chân Tể Như) là con gái Chân Tử Đan và vợ thứ hai, Uông Thi Thi.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 10

Jasmine luôn được các tạp chí thời trang và nhãn hàng săn đón nồng nhiệt. 

Là một cô gái tài năng, Jasmine nhận được sự ủng hộ hết mực của bố mẹ. Cô thiếu nữ vốn có niềm đam mê ca hát, nhảy múa, chơi đàn piano. Trong một bài phỏng vấn, tài tử Chân Tử Đan từng chia sẻ anh tôn trọng đam mê của con gái và để con tự do lựa chọn con đường riêng.

'Ngôi sao võ thuật' Chân Tử Đan và con gái khiêu vũ tại dạ hội quý tộc - Ảnh 11
Cô thiếu nữ vốn có niềm đam mê ca hát, nhảy múa, chơi đàn piano. 

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Cư dân mạng bàn tán xôn xao khi xem qua hình ảnh mới nhất của mẹ vợ Chân Tử Đan, nhiều người còn nhận xét rằng bà còn trẻ hơn cả con rể.

Xem thêm
Từ khóa:   Chân Tử Đan sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Bất ngờ với nhan sắc 'trẻ mãi không già' ở tuổi U70 của mẹ vợ ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan

Tài tử Chân Tử Đan cùng bà xã kém 18 tuổi tổ chức lễ cưới xa hoa ở Italy sau 20 năm về chung một nhà

Tài tử Chân Tử Đan cùng bà xã kém 18 tuổi tổ chức lễ cưới xa hoa ở Italy sau 20 năm về chung một nhà

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con

Chân Tử Đan ngậm ngùi chia sẻ về gia đình: Day dứt vì bỏ lỡ thời khắc trưởng thành của con

Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5

Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5

Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ

Chân Tử Đan 'dành cả thanh xuân' chỉ để tập võ

Chân Tử Đan bất ngờ nổi đóa với Hollywood, nguyên nhân là vì điều này?

Chân Tử Đan bất ngờ nổi đóa với Hollywood, nguyên nhân là vì điều này?

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe