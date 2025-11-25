Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thu hút sự chú ý hơn cả khi có sự góp mặt tranh giải của Phạm Băng Băng. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp thắng Ảnh hậu nhờ vai diễn trong bộ phim Địa mẫu, đánh dấu lần thứ hai cô chiến thắng tại Kim Mã sau giải Nữ phụ năm 2007 với Tâm trung hữu quỷ.

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tối 22/11 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Tuy vậy, Phạm Băng Băng không có mặt tại lễ trao giải. Đạo diễn Trương Cát An gọi điện cho cô ngay tại sân khấu. Nữ diễn viên xúc động cho biết cô đang xem truyền hình trực tiếp và gửi lời cảm ơn đến ê-kíp. Trong hậu trường, cô khóc nức nở khi được ê-kíp gọi chúc mừng.

Với tác phẩm điện ảnh "Địa Mẫu", Phạm Băng Băng thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Mã lần thứ 62. Đây cũng là lần thứ hai người đẹp sinh năm 1981 được xướng danh tại một trong hai giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc, sau khi từng đoạt Ảnh hậu Kim Kê nhờ Tôi không phải Phan Kim Liên (2016). Chiến thắng tại Kim Mã lần này cũng giúp cô trở thành “song kim ảnh hậu”.

Trên Instagram hôm 23/11, Phạm Băng Băng có dòng chia sẻ dài về hành trình đã qua. Cô tâm sự: "Tối qua, tôi nhìn thật lâu vào bức ảnh bốn chiếc cúp mà đạo diễn gửi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Những khoảnh khắc ghi hình ở Kedah (Malaysia) lại hiện lên rõ ràng trước mắt: một đoàn phim chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng đầy tình người; một không gian sáng tạo lặng lẽ, nơi mọi người âm thầm bảo vệ nhau".

Cô chia sẻ đạo diễn luôn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để giữ gìn trạng thái diễn xuất của từng diễn viên. Minh tinh dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc về trải nghiệm hợp tác với Trương Cát An, thái độ làm việc cùng vốn hiểu biết sâu rộng của nhà làm phim. Người đẹp chia sẻ những nền tảng ấy khiến cô khâm phục và hoàn toàn tin tưởng Trương Cát An.

"Tôi thật sự biết ơn vì dù chịu nhiều áp lực, anh ấy vẫn luôn kiên định ủng hộ tôi và tin tưởng tôi. Dù điều kiện quay phim vô cùng gian khổ, nhưng mỗi thành viên trong ê kíp Malaysia lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ, hết lòng cống hiến cho điều họ yêu thích… Chính mọi người đã tạo nên bộ phim xuất sắc này, tạo nên điều kỳ diệu và khiến thế giới nhìn thấy sự bền bỉ của những người làm điện ảnh Hoa ngữ", Phạm Băng Băng nhắn nhủ.

Nữ diễn viên khép lại bài đăng: "Giờ đây, tôi muốn nói: Mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng rực rỡ trên bầu trời Kedah sẽ mãi là phong cảnh đẹp nhất trong trái tim tôi. Xin dành tất cả tấm lòng này gửi đến mọi người".

Phạm Băng Băng chia sẻ khoảng thời gian bị "cấm sóng" ở quê nhà giúp cô suy ngẫm và nạp lại năng lượng. Nữ diễn viên từng muốn giải nghệ ở tuổi ngoài 40 vì thấy diễn xuất quá mệt mỏi nhưng sau này cô nhận ra đây là công việc, mơ ước không thể dứt bỏ.