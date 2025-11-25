Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát

Sao quốc tế 25/11/2025 13:48

Kể từ bê bối trốn thuế hồi 2018 đến nay, Phạm Băng Băng vẫn bị 'đóng băng' các hoạt động giải trí ở Trung Quốc đại lục, chỉ có thể tham gia các hoạt động ở thị trường quốc tế.

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 62 là một trong những sự kiện quan trọng nhất của điện ảnh Hoa ngữ tổ chức tối 22/11 tại Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc).

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thu hút sự chú ý hơn cả khi có sự góp mặt tranh giải của Phạm Băng Băng. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp thắng Ảnh hậu nhờ vai diễn trong bộ phim Địa mẫu, đánh dấu lần thứ hai cô chiến thắng tại Kim Mã sau giải Nữ phụ năm 2007 với Tâm trung hữu quỷ.

Với tác phẩm điện ảnh "Địa Mẫu", Phạm Băng Băng thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Mã lần thứ 62. Đây cũng là lần thứ hai người đẹp sinh năm 1981 được xướng danh tại một trong hai giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc, sau khi từng đoạt Ảnh hậu Kim Kê nhờ Tôi không phải Phan Kim Liên (2016). Chiến thắng tại Kim Mã lần này cũng giúp cô trở thành “song kim ảnh hậu”.

Tuy vậy, Phạm Băng Băng không có mặt tại lễ trao giải. Đạo diễn Trương Cát An gọi điện cho cô ngay tại sân khấu. Nữ diễn viên xúc động cho biết cô đang xem truyền hình trực tiếp và gửi lời cảm ơn đến ê-kíp. Trong hậu trường, cô khóc nức nở khi được ê-kíp gọi chúc mừng.

Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát - Ảnh 1

Trên Instagram hôm 23/11, Phạm Băng Băng có dòng chia sẻ dài về hành trình đã qua. Cô tâm sự: "Tối qua, tôi nhìn thật lâu vào bức ảnh bốn chiếc cúp mà đạo diễn gửi, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả. Những khoảnh khắc ghi hình ở Kedah (Malaysia) lại hiện lên rõ ràng trước mắt: một đoàn phim chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng đầy tình người; một không gian sáng tạo lặng lẽ, nơi mọi người âm thầm bảo vệ nhau".

Cô chia sẻ đạo diễn luôn dùng cách thức nhẹ nhàng nhất để giữ gìn trạng thái diễn xuất của từng diễn viên. Minh tinh dành nhiều lời khen ngợi khi nhắc về trải nghiệm hợp tác với Trương Cát An, thái độ làm việc cùng vốn hiểu biết sâu rộng của nhà làm phim. Người đẹp chia sẻ những nền tảng ấy khiến cô khâm phục và hoàn toàn tin tưởng Trương Cát An.

Phạm Băng Băng khóc nức nở khi thắng Ảnh hậu Kim Mã sau 7 năm bị phong sát - Ảnh 2

 

"Tôi thật sự biết ơn vì dù chịu nhiều áp lực, anh ấy vẫn luôn kiên định ủng hộ tôi và tin tưởng tôi. Dù điều kiện quay phim vô cùng gian khổ, nhưng mỗi thành viên trong ê kíp Malaysia lúc nào cũng mang nụ cười rạng rỡ, hết lòng cống hiến cho điều họ yêu thích… Chính mọi người đã tạo nên bộ phim xuất sắc này, tạo nên điều kỳ diệu và khiến thế giới nhìn thấy sự bền bỉ của những người làm điện ảnh Hoa ngữ", Phạm Băng Băng nhắn nhủ.

Nữ diễn viên khép lại bài đăng: "Giờ đây, tôi muốn nói: Mọi khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua, sau cơn mưa trời lại sáng. Cầu vồng rực rỡ trên bầu trời Kedah sẽ mãi là phong cảnh đẹp nhất trong trái tim tôi. Xin dành tất cả tấm lòng này gửi đến mọi người".

Phạm Băng Băng chia sẻ khoảng thời gian bị "cấm sóng" ở quê nhà giúp cô suy ngẫm và nạp lại năng lượng. Nữ diễn viên từng muốn giải nghệ ở tuổi ngoài 40 vì thấy diễn xuất quá mệt mỏi nhưng sau này cô nhận ra đây là công việc, mơ ước không thể dứt bỏ.

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Trước đó, một số trang tin đồn thổi rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác cùng Đặng Siêu và Phạm Thừa Thừa (em trai của Phạm Băng Băng) trong một tác phẩm được mang tên “Điều 17”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Triệu Lệ Dĩnh phủ nhận tin hợp tác với Đặng Siêu và em trai của Phạm Băng Băng

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Phạm Băng Băng bị 'chặn đường sống' khiến nhiều người tiếc nuối

Phạm Băng Băng bị 'chặn đường sống' khiến nhiều người tiếc nuối

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

TIN MỚI NHẤT

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Con trai dẫn mẹ đơn thân về đòi cưới, nhìn thấy mặt đối phương, bố 'run rẩy' đến lăn đùng ra ngất

Tâm sự 17 phút trước
Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Sao quốc tế 34 phút trước
Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Chồng 'nổi giận đùng đùng' khi thấy mẹ đặt 'con gấu bông' trên bàn thờ, tôi 'lãnh đạm ngã quỵ' vì biết nguồn gốc

Tâm sự 37 phút trước
Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đèo Prenn vừa cho lưu thông trở lại từ 13 giờ hôm nay (25/11)

Đời sống 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Sơn Tùng M-TP ủng hộ 700 triệu đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Hậu trường 54 phút trước
Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Sao quốc tế 59 phút trước
Sáng ra thấy 'mèo lạ' đến nhà, tôi lén theo dõi mẹ chồng ra vườn và 'điếng người' phát hiện 'bí mật động trời'

Sáng ra thấy 'mèo lạ' đến nhà, tôi lén theo dõi mẹ chồng ra vườn và 'điếng người' phát hiện 'bí mật động trời'

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng'

Đang 'vật vã' trên bàn đẻ, vợ bỗng nhận được tin nhắn 'chí mạng'

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng bàng hoàng rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Thấy vợ bị mẹ hắt nước vào mặt, chồng bàng hoàng rồi đáp trả bằng một hành động 'không thể tin nổi'

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 25/11/2025, 3 con giáp Tài Lộc bùng nổ dữ dội, vượng khí tràn trề, sớm lên hương đổi đời, tiền đẻ ra tiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phản ứng của chồng Thư Kỳ trước quyết định 'nhận con nuôi' của vợ

Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn

Phim của Nhậm Gia Luân và Bành Tiểu Nhiễm hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn