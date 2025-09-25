Giấc ngủ chất lượng là nền tảng cho một ngày làm việc hiệu quả và một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều người lại vô tình tiêu thụ những thực phẩm có thể kích thích thần kinh, gây khó tiêu hoặc thay đổi nhịp sinh học, khiến bạn trằn trọc và mất ngủ. Dưới đây là những thực phẩm bạn nên hạn chế, đặc biệt là vào buổi tối, để bảo vệ giấc ngủ của mình.

Caffeine là chất kích thích mạnh nhất đối với hệ thần kinh trung ương. Nó có thể tồn tại trong cơ thể bạn đến nhiều giờ sau khi uống, làm ngăn chặn thụ thể adenosine (chất gây buồn ngủ tự nhiên). Dùng các đồ uống chứa caffeine vào buổi chiều tối sẽ khiến bạn tỉnh táo quá mức và khó đi vào giấc ngủ. Hãy cắt giảm caffeine sau 2 giờ chiều để đảm bảo giấc ngủ không bị ảnh hưởng.

Thực phẩm cay nồng, chẳng hạn như món ăn có ớt hoặc tiêu, có thể gây khó tiêu, kích thích dạ dày và làm tăng nhiệt độ cơ thể. Điều này khiến cơ thể bạn khó chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Tương tự, các món ăn quá chua hoặc nước ép trái cây có tính axit cao (như cam, cà chua) cũng dễ gây ra chứng trào ngược dạ dày, khiến bạn tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác nóng rát.

Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chứa chất béo cao (Đồ chiên, Thức ăn nhanh)

Các món ăn nhiều dầu mỡ như gà rán, pizza, hoặc khoai tây chiên mất rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Khi cơ thể đang tập trung tiêu hóa một lượng lớn chất béo, hệ thống tiêu hóa sẽ phải làm việc quá sức thay vì nghỉ ngơi, dẫn đến đầy hơi, khó chịu và làm gián đoạn giấc ngủ sâu.

Rượu Bia

Nhiều người lầm tưởng rằng rượu bia giúp dễ ngủ, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Ban đầu, rượu có thể giúp bạn ngủ nhanh hơn, nhưng khi cơ thể chuyển hóa chất cồn, rượu sẽ phá vỡ cấu trúc giấc ngủ. Rượu làm giảm thời gian ngủ sâu (REM), khiến giấc ngủ bị phân mảnh và bạn thức dậy với cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng.

Chocolate đen

Mặc dù chocolate đen rất tốt cho tim mạch, nhưng nó chứa cả caffeine và theobromine – một chất kích thích khác. Dùng chocolate đen vào buổi tối, nhất là những loại có hàm lượng cacao cao, có thể khiến bạn mất ngủ do tác động kép của hai chất kích thích này.

Ảnh minh họa: Internet

Để có một giấc ngủ trọn vẹn và sâu giấc, hãy cố gắng hoàn thành bữa ăn cuối cùng của bạn khoảng 2-3 giờ trước khi đi ngủ và tránh xa những thực phẩm gây hại trên.