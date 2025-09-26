Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 26/09/2025 05:50

3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến. Từ giai đoạn này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn. Lúc này, bạn càng cần tập trung hơn nữa cho việc kiếm tiền, bởi cơ hội đang mở ra ngay trước mắt, nếu không nhanh tay nắm bắt ngay lần này, có thể bạn sẽ phải đợi rất lâu nữa. 

Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao hài hòa giúp bạn vô tình gặp được hoặc được người thân quen giới thiệu cho các đối tượng triển vọng. Nếu có thiện cảm với đối phương, bạn có thể nhanh chóng tìm cách giữ quan hệ với người ấy. Cũng thông qua những cuộc gặp mặt, bạn và người ấy hiểu thêm về tính cách, về cách suy nghĩ và hành xử của nhau.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ nhận được nhiều may mắn từ các mối quan hệ mình đã bỏ công xây dựng và vun vén trước đó. Bạn cũng vốn thẳng thắn và chân thành, cách làm việc dứt khoát cũng được mọi người ghi nhận, dễ nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của người khác. Bên cạnh đó, bạn là người tham vọng, có tầm nhìn xa lại can đảm hơn người. 

Ngoài ra, chuyện tình duyên của bạn cũng trở nên tốt đẹp và khởi sắc trong thời gian tới. Những người đã có mảnh tình vắt vai sẽ có mối quan hệ bền lâu với người ấy. Người độc thân sẽ dễ có cơ hội gặp được ý trung nhân ngay khi bạn tham gia các buổi gặp mặt bạn bè hay người thân.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được vận may "bủa vây", gặp nhiều quý nhân giúp đỡ, thu nhập trong sự nghiệp đều đặn tăng lên, càng làm việc chăm chỉ thì càng gặp nhiều may mắn, gặp nhiều chuyện vui. Tuy nhiên, con giáp này cũng phải chú ý không được liều lĩnh, giải quyết vấn đề chậm rãi, có phương pháp rõ ràng đừng đụng đâu làm đó cho xong. Đồng thời, bạn cũng phải chủ động học hỏi nâng cao trình độ kinh doanh của mình mới nhanh chóng tiến bộ, có thêm nhiều tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân đi đến đâu cũng có người thầm thương trộm nhớ hoặc được mai mối giới thiệu cho đối tượng ưng ý. Khi đã gặp được người ưng ý, bạn nên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đừng để hạnh phúc vuột mất. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Đúng hôm nay, thứ Sáu 26/9/2025, 3 con giáp phát tài phát lộc, kiếm tiền nhiều như nước, sự nghiệp thành công vang dội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Cú tát bất ngờ của người lạ và sự thật rùng mình về gia đình tôi

Cú tát bất ngờ của người lạ và sự thật rùng mình về gia đình tôi

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nghẹt thở giải cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng đang bốc cháy

Nghẹt thở giải cứu 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng đang bốc cháy

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Ổi, "siêu trái cây" giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn

Ổi, "siêu trái cây" giàu vitamin C và 3 điều bạn cần nhớ khi ăn

Dinh dưỡng 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Video 7 giờ 16 phút trước
Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Nhận cái tát định mệnh, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật đen tối của gia đình

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Xe cáp rơi xuống núi khiến 7 người tử vong thương tâm

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Ô tô tông liên hoàn vào nhiều phương tiện trên phố Hà Nội, 4 người bị thương

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

Người phụ nữ Việt bị hàng xóm đâm tử vong ở Singapore, chồng cũng nguy kịch

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 26/9/2025, 3 con giáp có tiền vào như nước, Đại Cát Đại Lợi, làm gì cũng phất, Hỷ Tín ngập nhà, Phúc khí dồi dào

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (26/9/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2025), Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ

Qua đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Qua đêm nay, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch