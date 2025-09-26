Giá vàng hôm nay, ngày 26/9/2025: Thế giới tăng trở lại, vàng SJC duy trì trên 134 triệu/lượng

Hôm nay, ngày 26/9/2025, giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại trong bối cảnh kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng. Trong nước, vàng SJC duy trì trên 134 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 26/9, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC không thay đổi so với hôm qua khi tiếp tục được mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra 134,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC duy trì giá mua 128,3 triệu đồng, bán ra 131 triệu đồng. Trên thị trường, vàng nhẫn được các công ty mua bán khác nhau và hầu hết cao hơn Công ty SJC. Đồng thời, chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn cũng neo cao với 3 triệu đồng/lượng. Chẳng hạn, Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào ở mức 128,5 triệu đồng, bán ra 131,5 triệu đồng; Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vàng nhẫn 129 triệu đồng và bán ra 132 triệu đồng... Giá mua bán vàng nhẫn của Bảo Tín Minh Châu hiện cao nhất thị trường.

Vàng SJC duy trì trên 134 triệu đồng một lượng. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đạt mức 3.750 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.725 USD/ounce). Báo cáo GDP quý II/2025 của Mỹ cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, vượt dự báo 3,5% của các chuyên gia. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cũng cao hơn dự kiến, củng cố quan điểm của những người không giảm thêm lãi suất . Điều này tạo áp lực lên các kim loại quý, vốn thường nhạy cảm với lãi suất và lạm phát. Tuy nhiên, giá vàng hôm nay vẫn tăng nhờ tâm lý e ngại rủi ro trên thị trường.

Nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa vào tuần tới đang làm dấy lên lo ngại. Văn phòng Ngân sách Nhà Trắng đã yêu cầu các cơ quan liên bang chuẩn bị kế hoạch sa thải hàng loạt nhân sự, tập trung vào các chương trình có nguồn tài trợ sắp hết hạn. 6 giờ sáng ngày 26/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay đạt mức 3.750 USD/ounce, tăng 25 USD/ounce. Ảnh: Báo Người Lao Động. Động thái này, theo Bloomberg, vượt xa các giao thức đóng cửa thông thường - khi nhân viên thường chỉ bị nghỉ tạm thời và sau đó được quay lại làm việc với lương trả chậm. Bên cạnh đó, căng thẳng địa chính trị từ cuộc xung đột Nga - Ukraine leo thang cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, hỗ trợ giá vàng hôm nay bật tăng. Theo giới phân tích, sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và tâm lý e ngại rủi ro đang tạo ra các lực đẩy và kéo đối với giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý này có thể tiếp tục biến động khi nhà đầu tư cân nhắc giữa sức mạnh của đồng USD và nhu cầu trú ẩn an toàn.

