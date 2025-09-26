Cú va chạm cực mạnh khiến một người tử vong, 2 người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 26/9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Đỗ Năng Bình, Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên (TP Hà Nội), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô tải và một xe máy "kẹp 3" khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Theo đó, khoảng 22h52 ngày 25/9, tại quốc lộ 21B, xe máy chở 3 nam thanh niên đi với tốc độ cao, khi tới đoạn nút giao trên quốc lộ 21B thì xảy ra va chạm với một ô tô tải đang rẽ trái.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

"Cú va chạm cực mạnh khiến một người tử vong, 2 người khác bị thương, các phương tiện hư hỏng. Sau khi nắm được thông tin, chính quyền cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với cơ quan công an để bảo vệ, làm rõ sự việc", ông Bình nói.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 25/9, tại Km 769+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố 3, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Tại thời điểm trên, xe máy BKS 74G1-131.xx do anh N.H.L (30 tuổi, ngụ tại thôn Thượng Nguyên, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo hướng Triệu Phong - Hải Lăng. Khi đến địa điểm trên thì xe tông vào đuôi xe ô tô đầu kéo BKS 29H-347.xx kéo theo sơ mi rơ-moóc 29R-032.xx của ông Nguyễn Trung Hiếu (45 tuổi, ngụ phường Quảng Trị), đang đỗ bên phải đường.

Cú va chạm mạnh khiến anh L. tử vong tại chỗ, đầu xe máy bị biến dạng.

