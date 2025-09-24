Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2025: Thế giới tiếp nối đà tăng, SJC trong nước bán ra 134,8 triệu đồng

Hôm nay, ngày 24/9/2025, giá vàng thế giới duy trì xu hướng tăng mạnh khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán quốc tế, trái phiếu Mỹ kém hấp dẫn.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC giảm 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vào 300.000 đồng, lên 133,8 triệu đồng, bán ra lại giảm 200.000 đồng, xuống còn 134,8 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn hiện cũng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 128,8 triệu đồng, bán ra 131,6 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng…

Vàng SJC mua vào 132,8 triệu đồng, bán ra 134,8 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng ngày 24/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.763 USD/ounce, tăng thêm 20 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày 23/9. Đây là mức giá cao nhất trong lịch sử, đánh dấu một cột mốc mới cho kim loại quý này.

Sự suy yếu của đồng USD, cùng với chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm, đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng.

Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm còn 4,1% sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh về thách thức ổn định việc làm và kiểm soát lạm phát.

Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago, vàng luôn được xem là “tài sản trú ẩn an toàn” trong các giai đoạn kinh tế khó khăn hoặc bất ổn chính trị.

Công cụ CME FedWatch chỉ ra giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong năm 2025. Cụ thể, xác suất Fed hai lần giảm thêm lãi suất 0,25 điểm % vào tháng 10 và tháng 12 lần lượt là 93% và 81%. Chính sách nới lỏng tiền tệ này có thể làm giảm sức hấp dẫn của kênh đầu tư trái phiếu, qua đó thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng.

Rich Checkan - Giám đốc điều hành Asset Strategies International, nhận định Fed đã đáp ứng đúng kỳ vọng của thị trường.

Việc lãi suất giảm khiến các kênh đầu tư thay thế như chứng khoán hay trái phiếu kém hấp dẫn hơn. Đồng thời, những căng thẳng địa chính trị đang tạo thêm động lực cho giá vàng.

