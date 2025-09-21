Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2025: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng trở lại nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 21/9/2025, giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh giá thế giới lập đỉnh mới.

Theo báo Người Lao Động, sáng 21/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được niêm yết quanh mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% cũng tăng trở lại. Một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 133,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Dù vậy, nếu tính mốc đỉnh lịch sử được một số cửa hàng vàng nhỏ niêm yết tháng 9 lên tới 143,5 triệu đồng/lượng, giá vàng mới nhất hôm nay vẫn đang thấp hơn khoảng 7,7 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng miếng trên thị trường tự do cũng cao hơn tại các công ty vàng gần 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Giá vàng thế giới lên 3.684 USD/ounce, tăng 43 USD so với cuối tuần trước. Đây là tuần tăng thứ 5 liên tiếp của kim loại quý. Giá vàng thế giới duy trì đà tăng sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%.

Sau nhiều tuần tăng liên tiếp, đã có nhiều ý kiến trái chiều về xu hướng của giá vàng trong tuần tới. Cuộc khảo sát của Kitco News với 15 nhà phân tích Wall Street cho kết quả có 6 người, tương ứng 40% dự báo giá vàng tiếp tục tăng và cũng có 6 người cho rằng vàng đi ngang. Ở chiều ngược lại có 3 người, tương ứng 20% nhận định vàng sẽ quay đầu giảm. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến Main Street với 285 nhà đầu tư cá nhân thì có 166 người, chiếm 58% dự báo giá vàng sẽ tăng; có 69 người, tương ứng 24% nhận định vàng đi xuống và 50 nhà đầu tư còn lại, chiếm 18% nghĩ rằng kim loại quý đi ngang.

