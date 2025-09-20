Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2025: Bật tăng 1 triệu đồng khi thế giới lên cao trong phiên cuối tuần

Hôm nay, ngày 20/9/2025, giá vàng trong nước tăng thêm 1 triệu đồng khi giá thị trường thế giới bật tăng trở lại do nhà đầu tư tăng sức mua.

Theo báo Thanh Niên, sáng 20/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1 triệu đồng, đưa giá mua lên 131 triệu đồng, bán ra 133 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC tăng 800.000 đồng, đưa giá mua lên 126,8 triệu đồng và bán ra 129,5 triệu đồng.

Chênh lệch giữa giá mua bán vàng miếng tại SJC được giữ nguyên ở mức 2 triệu đồng mỗi lượng trong khi đối với vàng nhẫn là 2,7 triệu đồng. Riêng nhiều công ty khác duy trì chênh lệch mua bán vàng nhẫn đến 3 triệu đồng mỗi lượng khiến người mua thua lỗ nặng chỉ ngay sau khi mua vào.

Ảnh minh họa: Internet

Theo báo Người Lao Động, tính đến đầu ngày 20/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần ở mức 3.686 USD/ounce, tăng mạnh 54 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.632 USD/ounce.

Một trong những tâm điểm chú ý của nhà đầu tư là cuộc điện đàm dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cuộc thảo luận có thể định đoạt số phận của TikTok tại Mỹ, với trọng tâm là thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát hoạt động của TikTok từ công ty mẹ ByteDance Ltd. (Trung Quốc) sang một tập đoàn các nhà đầu tư Mỹ.

Ngoài ra, cuộc điện đàm cũng mở ra cơ hội cho một cuộc gặp thượng đỉnh tiềm năng, thảo luận các vấn đề địa chính trị và đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Những diễn biến này có thể tác động đáng kể đến tâm lý thị trường tài chính toàn cầu, bao gồm cả giá vàng.

Theo giới phân tích, sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi lực mua mạnh từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị, đặc biệt là những kết quả đạt được sau cuộc điện đàm Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, có thể tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường vàng.

