Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2025: Thị trường tiếp tục sụt giảm, vàng SJC đứng im, vàng nhẫn tiếp tục đà giảm

Hôm nay, ngày 19/9/2025, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc mạnh mẽ do áp lực từ hoạt động chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng đạt đỉnh trong những ngày gần đây.

Theo báo Thanh Niên, sáng 19/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC đứng yên khi được tiếp tục mua vào 130 triệu đồng, bán ra 132 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 300.000 đồng, đưa giá mua xuống 126 triệu đồng và bán ra 128,7 triệu đồng. Trên thị trường, đầu ngày các Công ty PNJ vẫn giữ nguyên giá mua 126,3 triệu đồng, bán ra 129,3 triệu đồng; Công ty Doji cũng tiếp tục mua vào 126,3 triệu đồng và bán ra 129,3 triệu đồng…

Giá vàng trong nước biến động. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng ngày 19/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm mạnh xuống còn 3.641 USD/ounce, mất 31 USD so với mức cao nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 3.672 USD/ounce. Trên thị trường giao dịch tương lai, giá vàng giao tháng 12 cũng ghi nhận mức giảm đáng kể, mất 45 USD, xuống còn 3.672 USD/ounce.

Sự sụt giảm này được cho là kết quả của việc các nhà đầu tư chốt lời sau khi vào ngày 17-9, giá vàng đạt mức cao kỷ lục trong 14 năm qua.

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá vàng giảm mạnh là tâm lý thất vọng của nhà đầu tư trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm 0,25 điểm % lãi suất. Động thái này, dù đã được dự đoán rộng rãi nhưng không đáp ứng kỳ vọng của một số nhà đầu tư về mức cắt giảm mạnh hơn (0,5 điểm %). Điều này buộc thị trường phải đánh giá lại chính sách lãi suất của FED, dẫn đến áp lực bán tháo trên thị trường vàng.

Các nhà phân tích cho rằng sự thận trọng của FED trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng – tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh lạm phát và bất ổn kinh tế. Ngoài ra, đồng USD tăng giá mạnh trong phiên giao dịch đêm qua càng gây thêm áp lực lên giá vàng.

