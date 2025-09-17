Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước

Đời sống 17/09/2025 09:44

Hôm nay ngày 17/9/2025, thị trường trong nước biến động mạnh mẽ. Trong khi đó, giá vàng trong nước đứng yên khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước triển khai các biện pháp bình ổn thị trường.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giữ giá vàng miếng ở mức 130,3 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 132,3 triệu đồng. Công ty Mi Hồng mua vào 131,3 triệu đồng, bán ra 132,3 triệu đồng. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 130,3 triệu đồng, bán ra 132,3 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC mua vào 126,6 triệu đồng, bán ra 129,4 triệu đồng; Công ty PNJ mua vào 126,8 triệu đồng, bán ra 129,8 triệu đồng…

Thị trường vàng bất động khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và trong nước; quản lý chặt, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết để ổn định thị trường vàng và ngoại hối.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2025: Trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh, thu hẹp giá trong và ngoài nước - Ảnh 1
Giá vàng trong nước đứng yên dù thế giới biến động mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, kim loại quý sáng nay được giao dịch ở mức 3.679 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua nhưng vẫn ở vùng đỉnh lịch sử. Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 3.697 USD/ounce, áp sát mốc tâm lý 3.700 USD/ounce.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 117,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng trong nước liên tục biến động những ngày qua, trong đó nhiều nhà đầu tư kỳ vọng giá vàng miếng SJC tiếp tục thu hẹp với giá thế giới, theo yêu cầu của Chính phủ với những giải pháp quyết liệt.

