Giá vàng hôm nay, ngày 14/9/2025: Thị trường trong nước tiếp tục giảm, mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn

Hôm nay, ngày 14/9/2025 thị trường vàng có nhiều biến động. Trong đó giá vàng trong nước liên tục lao dốc những ngày qua khiến người mua vào bị lỗ nặng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 14/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 128,1 triệu đồng, bán ra 131,1 triệu đồng, giảm 5,8 triệu đồng ở chiều mua và giảm 4,3 triệu đồng ở chiều bán ra sau một tuần. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng SJC bị đẩy lên gấp đôi so với cuối tuần trước, đạt 3 triệu đồng/lượng; cộng thêm vàng sụt giảm khiến người mua vào đến nay lỗ 7,3 triệu đồng mỗi lượng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC giảm ít hơn với mức 2,7 triệu đồng, đưa giá mua xuống 125 triệu đồng, bán ra 128 triệu đồng. Chênh lệch giá mua bán vàng nhẫn tại SJC cũng tăng lên 3 triệu đồng, cao hơn mức 2,5 triệu đồng của tuần trước nên người mua vào sau một tuần lỗ 5,7 triệu đồng/lượng. Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu chỉ giảm 800.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước khi hiện được mua vào 127 triệu đồng, bán ra 130 triệu đồng.

Người mua vàng miếng lỗ nặng hơn vàng nhẫn. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo báo Người Lao Động, động thái hạ nhiệt giá vàng hôm nay của các cửa hàng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc, không để tình trạng thao túng thị trường vàng. Trong khi đó, thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần ở 3.643 USD/ounce, tăng tiếp 56 USD so với tuần trước. Giá vàng thế giới cũng đang ở vùng cao nhất từ trước tới nay.

Dự báo về xu hướng tuần tới, theo kết quả khảo sát của Kitco, cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo kim loại quý sẽ tăng tiếp. Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, có 15 chuyên gia phân tích tham gia trả lời, trong đó có tới 80% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; chỉ 13% nhận định giá vàng giảm và 7% còn lại dự báo giá vàng đi ngang. Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 268 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó, cũng có tới 65% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, 17% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại nhận định giá vàng đi ngang. Trả lời Kitco, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, nói rằng vàng đã lập mức cao kỷ lục trong tuần qua và tăng tuần thứ sáu trong bảy tuần qua. Tâm lý thị trường lạc quan về vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vàng và chuẩn bị nới lỏng các quy định xuất nhập khẩu vàng. Dù lãi suất và đồng USD tăng trở lại có thể khiến kim loại quý này giảm hạ nhiệt nhưng lực mua vào vẫn giúp vàng duy trì ở mức cao. Với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục đi xuống những ngày qua khi thị trường phản ứng trước các chính sách điều chỉnh, quản lý mới về thị trường vàng.

