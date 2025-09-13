Giá vàng hôm nay, ngày 13/9/2025: Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp đà giảm sốc, người mua trên đỉnh lỗ gần 8 triệu

Hôm nay ngày 13/9/2025, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn mất hàng triệu đồng, rơi về mức thấp nhất trong tuần qua.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 13/9, thị trường vàng trong nước vẫn nối dài đà giảm mạnh. Ngay khi mở cửa, Công ty Vàng bạc – Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 1,7 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Như vậy, chỉ trong hai ngày, giá vàng miếng đã mất hơn 4 triệu đồng, đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày qua. Diễn biến này kéo giá vàng trong nước rời xa mốc đỉnh lịch sử gần 136 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tuần. Không chỉ SJC, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác và một số ngân hàng thương mại được cấp phép mua bán vàng miếng cũng điều chỉnh giá niêm yết về mức thấp nhất trong nhiều ngày trở lại đây.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. Ảnh: Báo Người Lao Động. Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống, dù mức giảm nhẹ hơn so với vàng miếng. Sáng nay, các công ty niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 125 triệu đồng/lượng mua vào và 128 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 400.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Tính trong hai ngày, vàng nhẫn đã mất hơn 2,2 triệu đồng/lượng. Diễn biến giảm mạnh của vàng trong nước trái chiều với xu hướng tăng trên thị trường quốc tế, phản ánh sự tác động của yếu tố cung – cầu trong nước cũng như những động thái điều hành mới từ cơ quan quản lý.

Theo báo Thanh Niên, giá vàng thế giới đi ngang ở mức 3.641,4 USD/ounce. Đây vẫn là mức cao trong tuần này của vàng thế giới. Dữ liệu gần đây cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng vọt trong tháng 8, cùng với số liệu việc làm yếu và việc điều chỉnh giảm 911.000 việc làm so với năm trước, cho thấy đà giảm tốc của nền kinh tế. Đồng thời, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 8 của Mỹ cũng ghi nhận mức tăng hàng tháng mạnh nhất trong 7 tháng. Giá vàng thế giới đi ngang ở mức 3.641,4 USD/ounce. Ảnh: Báo Thanh Niên. Thông tin về thị trường lao động Mỹ suy yếu đã khiến thị trường gần như chắc chắn về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm nay tại cuộc họp tuần tới. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng tới 39% và thường được xem là tài sản hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp, khi nhà đầu tư tìm đến như một kênh phòng ngừa lạm phát và rủi ro kinh tế toàn cầu. Vì vậy nếu Fed giảm lãi suất thì đây sẽ là thông tin tích cực hỗ trợ cho giá vàng. Trong bối cảnh này, thị trường chứng khoán Mỹ có sự phân hóa. Đóng cửa phiên giao dịch 12.9 (rạng sáng 13.9 giờ Việt Nam), chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,44%, lập kỷ lục mới khi đạt 22.141 điểm. Ngược lại, chỉ số S&P 500 giảm nhẹ 0,05% và chốt phiên ở mức 6.584 điểm và Dow Jones mất 274 điểm, tương đương 0,59%, xuống 45.834 điểm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vang-hom-nay-ngay-1392025-gia-vang-mieng-sjc-vang-nhan-tiep-a-giam-soc-nguoi-mua-tren-inh-lo-gan-8-trieu-741851.html