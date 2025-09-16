Giá vàng hôm nay, ngày 16/9/2025: Thế giới tăng vọt, trong nước SJC tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng

Hôm nay, ngày 16/9/2025, thị trường vàng biến động mạnh mẽ khi giá thế giới vọt tăng mạnh. Giá vàng trong nước tăng theo kim loại quý thế giới.

Thep thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 1,4 triệu đồng mỗi lượng, lên 130 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng thêm 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 2 triệu đồng mỗi lượng mua vào, lên 129,5 triệu đồng, trong khi giá bán ra tăng 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giữ giá mua vào 129,8 triệu đồng, còn bán ra tăng thêm 900.000 đồng, lên 132 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng, Công ty SJC tăng 1,3 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 126 triệu đồng, bán ra 129,1 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng 1 triệu đồng, mua vào 126,5 triệu đồng, bán ra 129,5 triệu đồng...

Giá vàng trong nước quay đầu tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 16/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.680 USD/ounce, tăng 45 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.645 USD/ounce).

Sự bứt phá của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi tâm lý lạc quan trên thị trường trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào khả năng Fed sẽ giảm lãi suất lần đầu tiên sau một năm, động thái thường làm giảm chi phí của việc nắm giữ vàng – vốn là tài sản không sinh lời.

Đồng thời, đồng USD chịu áp lực giảm, với chỉ số đồng đô la (USD Index) mất 0,3% xuống còn 97,3 điểm – thấp nhất kể từ tháng 7. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, chỉ số này đã giảm hơn 10%, trong khi giá vàng thế giới tăng trên 40%.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đà tăng của giá vàng không chỉ đến từ sự suy yếu của USD mà còn từ nhu cầu đầu tư mạnh mẽ. Điều này cho thấy vàng đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư, vượt xa vai trò đơn thuần là tài sản hưởng lợi từ biến động tiền tệ.

Thị trường vàng đang chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố thuận lợi: chính sách tiền tệ nới lỏng, bất ổn tiền tệ và nhu cầu đầu tư tăng cao. Với quyết định lãi suất sắp tới của Fed, giá vàng được dự báo có thể biến động khó lường.

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng Hôm nay, ngày 15/9/2025 thị trường vàng trong nước và thế giới động loạt giảm. Đặc biệt, thị trường trong nước nếu so với mốc cao nhất lên tới 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do đã giảm gần 14 triệu đồng.

