Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty niêm yết quanh mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Theo thông tin báo Người Lao Động , sáng 15/9, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 128,4 triệu đồng/lượng mua vào và 131,1 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đang ở mức thấp nhất trong hơn 1 tuần qua. Nếu so với vùng đỉnh sát 136 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng miếng SJC đã mất gần 5 triệu đồng.

Chênh lệch giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn thu hẹp xuống chỉ còn chưa tới 3 triệu đồng, thay vì mức khoảng 5 triệu đồng/lượng những ngày trước đó.

Dù vậy, đà giảm mạnh mẽ phải kể tới thị trường tự do. Sáng nay, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng niêm yết ở mức 127,6 triệu đồng/lượng mua vào, 129,6 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng so với tại các công ty vàng lớn.

Nếu so với mốc cao nhất lên tới 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do đã giảm gần 14 triệu đồng.

Lao dốc mạnh nhất phải kể tới là giá vàng nhẫn trơn 99,99% tại nhiều cửa hàng vàng nhỏ, khi giá giao dịch mua vào 112 triệu đồng/lượng, bán ra 114,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng nhẫn trơn tại các công ty vàng lớn tới 13 triệu đồng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm 15 USD mỗi ounce, xuống 3.629 USD. Vàng có những biến động bất thường trước thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) họp về chính sách tiền tệ, trong có đó quyết định quan trọng là giảm lãi suất hay không. Trước những dữ liệu kinh tế thất vọng, thị trường cho rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuần qua, những điều chỉnh sơ bộ về tình hình việc làm tại Mỹ đã làm giảm gần một triệu việc làm - thấp hơn ba lần so với mức trung bình 10 năm và là mức thấp nhất được ghi nhận. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường chỉ thấy 5% khả năng lãi suất sẽ biến động 0,5 điểm cơ bản. Trong khi đó, vào tháng 3, dự báo kinh tế cập nhật của Fed cho thấy kỳ vọng chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất trong năm tới.