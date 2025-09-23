Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2025: Thế giới tiếp tục tăng, SJC giữ nguyên ở mức 133,6 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 23/9/2025, giá vàng SJC trong nước giữ nguyên ở mức 131,6 – 133,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục tăng bởi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể giảm thêm lãi suất, nhu cầu trú ẩn vốn gia tăng.

Theo báo VOV, mở cửa phiên giao dịch sáng 23/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 131,6 triệu đồng/lượng; giá bán là 133,6 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 131,6 – 133,6 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào – bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 22/9. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC trong nước bán ra 133,6 triệu đồng/lượng. Ảnh: VOV.

Trong khi đó, sáng 23/9, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 127,3 – 130 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được DOJI niêm yết ở mức 127,5 – 130,5 triệu đồng/lượng.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đạt 3.743 USD/ounce. So với cùng thời điểm ngày 22-9, giá vàng đã tăng thêm 57 USD/ounce, đánh dấu mức cao kỷ lục mới trong lịch sử.

Trên thị trường tương lai, giá vàng giao tháng 12/2025 cũng ghi nhận mức tăng tương tự, đạt 3.750 USD/ounce, tăng 1,5% trong phiên giao dịch đầu tuần.

Giá vàng hôm nay tiếp tục được hưởng lợi từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng.

Các nhà đầu tư hiện đang tập trung theo dõi loạt bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này, để tìm kiếm thêm manh mối về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến công bố vào ngày 26/9, cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Các rủi ro địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, đã củng cố sức hấp dẫn của kim loại quý này.

