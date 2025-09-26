Uống nước dừa có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng đại kỵ với 3 nhóm người này

Nước dừa được mệnh danh là "nước uống thể thao" tự nhiên, không chỉ giúp giải khát mà còn cung cấp một lượng lớn chất điện giải, vitamin và khoáng chất. Dù mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe, nhưng theo Đông y và các chuyên gia dinh dưỡng, nước dừa lại là "đại kỵ" với một số nhóm người. Việc sử dụng không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe.

Lưu ý: Nếu vẫn muốn uống, chỉ nên uống một lượng rất nhỏ và kết hợp với một chút muối hoặc gừng để cân bằng.

Nước dừa có đặc tính làm mát và hạ huyết áp tự nhiên do chứa hàm lượng kali cao. Đối với người có huyết áp bình thường hoặc cao, đây là một lợi ích. Tuy nhiên, nếu bạn đang bị huyết áp thấp, uống nước dừa có thể làm huyết áp giảm sâu hơn, gây ra các triệu chứng như chóng mặt, hoa mắt, buồn nôn, và thậm chí là ngất xỉu.

Người mắc bệnh thận mãn tính hoặc suy thận

Nước dừa rất giàu kali, một chất điện giải quan trọng. Thận khỏe mạnh có thể dễ dàng lọc và cân bằng lượng kali trong máu. Tuy nhiên, đối với người mắc bệnh thận mãn tính hoặc suy thận, chức năng lọc của thận đã bị suy giảm. Việc nạp quá nhiều kali qua nước dừa có thể dẫn đến tình trạng tăng kali máu (Hyperkalemia), gây nguy hiểm cho tim và có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Nhóm người này cần tuyệt đối tham khảo ý kiến bác sĩ về lượng chất lỏng và kali được phép tiêu thụ hàng ngày.

Người có cơ địa lạnh, hay bị lạnh bụng

Theo quan niệm Đông y, nước dừa có tính hàn (làm mát) rất cao. Nếu bạn là người có cơ địa hay bị lạnh bụng, tay chân dễ lạnh, hoặc đang gặp vấn đề về tiêu hóa như tiêu chảy, đầy bụng, khó tiêu, việc uống nhiều nước dừa có thể làm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn.

Lưu ý: Chỉ nên uống nước dừa ở nhiệt độ thường, không uống lạnh và nên thêm một lát gừng nhỏ vào nước dừa để cân bằng tính hàn trước khi uống.

Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, nước dừa là thức uống tuyệt vời, nhưng hãy luôn lắng nghe cơ thể và cẩn trọng với liều lượng, đặc biệt nếu bạn thuộc một trong ba nhóm người trên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất.