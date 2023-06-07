3 lý do tại sao nên uống nước dừa vào buổi sáng những ngày nắng nóng rực lửa của mùa hè

Sống khỏe 07/06/2023 14:32

Nước dừa nổi lên như một loại nước trái cây giải nhiệt tuyệt vời với tiêu chí "ngon, bổ, rẻ". Nó rất tốt cho sức khoẻ có thể hỗ trợ giảm cân.

Nước dừa được nhiều người coi là một thức uống kỳ diệu, là thứ nước "không thể thiếu" để giải nhiệt trong mùa hè. Nước dừa có hàm lượng calo thấp và chứa các enzyme, khoáng chất tự nhiên như kali. Dưới đây là 3 lý do tại sao nên uống nước dừa vào buổi sáng.

1. Giúp cơ thể không bị thiếu nước

Một trong những lợi ích quan trọng nhất của nước dừa là nó có khả năng dưỡng ẩm đáng kinh ngạc. Nước dừa giàu kali và khoáng chất, đây là thành phần có tác dụng giúp cân bằng điện giải cho cơ thể. Cân bằng điện giải có vai trò quan trọng trong việc tối ưu hoạt động của hệ cơ, hệ thần kinh và hệ tuần hoàn, hỗ trợ hấp thụ và cân bằng lượng chất lỏng bên trong. Uống nước dừa vào buổi sáng có thể giữ cho bạn đủ nước suốt cả ngày, điều này rất quan trọng trong những tháng hè nóng bức.

3 lý do tại sao nên uống nước dừa vào buổi sáng những ngày nắng nóng rực lửa của mùa hè - Ảnh 1

2. Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh, nước dừa có thể là một sự bổ sung tuyệt vời cho bữa sáng của bạn. Nó ít calo và không chứa chất béo. Không giống như các loại đồ uống có đường khác, chẳng hạn như soda hoặc nước trái cây, nước dừa là một loại nước thay thế tự nhiên và lành mạnh. Nhờ đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân dễ dàng hơn.

3. Tốt cho hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Y tế Thế giới, nếu bạn đói từ đêm trước, nước dừa có thể là thức uống tuyệt vời để bắt đầu buổi sáng. Dừa chứa nhiều protein, vitamin B, vitamin C và các nguyên tố vi lượng kali, magiê… Do vậy, uống một cốc nước dừa tươi khi bụng đói không những giúp cơ thể bổ sung dưỡng chất, mà còn có thể chống lại nhiễm trùng đường tiết niệu, virus cảm lạnh, sốt phát ban, loại bỏ các vi khuẩn gây nướu răng...

3 lý do tại sao nên uống nước dừa vào buổi sáng những ngày nắng nóng rực lửa của mùa hè - Ảnh 2

Một số lưu ý khi uống nước dừa

Ngay khi vừa đi ngoài trời nắng nóng về, bạn không nên uống nước dừa vì dễ gây trúng gió. Các triệu chứng thường gặp trong trường hợp này là ớn lạnh, đầy bụng, hâm hấp sốt, thậm chí sốt cao.

Sau khi luyện tập thể thao hoặc lao động nặng nhọc, cơ thể vẫn còn đang mệt mỏi, bạn không nên uống nước dừa ngay lập tức. Nếu uống nước dừa vào lúc này sẽ khiến chân tay buồn rũ, giảm sự dẻo dai, nhanh nhạy.

Uống nước dừa buổi tối dễ khiến bạn bị khó tiêu, đầy bụng. Nếu muốn uống nước dừa buổi tối, tốt nhất nên uống ít, uống từng ngụm nhỏ từ từ. 

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Từ khóa:   nước dừa sức khỏe phòng bệnh

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