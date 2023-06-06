4 lỗi sai thường gặp phải khi vệ sinh răng miệng khiến hơi thở nặng mùi, răng xỉn

Sống khỏe 06/06/2023 16:10

Chúng ta thường nghĩ việc đánh răng 2 lần 1 ngày là răng sẽ sạch và khoẻ. Nhưng nếu như chăm sóc răng không đúng cách sẽ dẫn đến các bệnh về răng miệng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

1. Đánh răng sau bữa sáng‏

‏Nhiều người thường có thói quen đánh răng sau bữa sáng nhằm loại bỏ mùi thức ăn, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho hơn. Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm vì sau giấc ngủ, ‏quá trình sản xuất nước bọt bị chậm lại, dẫn đến lượng vi khuẩn trong miệng tăng lên, khiến cho hơi thở thường nặng mùi sau khi thức dậy. ‏

‏Vì vậy, cách hiệu quả nhất là đánh răng trước khi ăn sáng và sau bữa ăn sáng bạn có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ những mảnh vụn thức ăn còn sót lại. ‏

‏Đánh răng trước bữa sáng được nghiên cứu chứng minh có tác dụng kích thích tiết nước bọt hiệu quả trong 5 phút. Việc này rất có lợi bởi nước bọt sẽ giúp phân hủy thức ăn và tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong miệng một cách tự nhiên.

4 lỗi sai thường gặp phải khi vệ sinh răng miệng khiến hơi thở nặng mùi, răng xỉn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

2. Bỏ qua kẽ răng và những mảng bám

Chải răng qua loa thì chỉ làm sạch thức ăn ở các mặt của răng. Thực tế thức ăn vẫn còn tồn tại ở vùng kẽ giữa các răng. Các mảng bám lâu ngày sẽ tạo thành cao răng là nơi vi khuẩn tích tụ gây sâu răng và gây nên tình trạng viêm nướu nếu nặng có thể gây nên bệnh nha chu, hôi miệng. Vì vậy, vùng kẽ răng cần được chú ý làm sạch bằng chỉ nha khoa, đồng thời nên đi khám và cạo vôi răng ít nhất 6 tháng một lần.

3. Không vệ sinh lưỡi‏

‏Trên mặt lưỡi có các hạt vị giác li ti, tạo điều kiện cho vi khuẩn đọng lại, gây mùi hôi trong miệng. Chính vì vậy, bạn nên chú ý vệ sinh lưỡi bằng cách sử dụng bàn chải lưỡi hoặc dụng cụ cạo lưỡi nhằm làm sạch từ trong ra ngoài. ‏

‏Tốt nhất nên cạo lưỡi như một biện pháp chăm sóc răng miệng thường quy, nên thực hiện sau khi đánh răng. Tần suất phù hợp nhất là nên cạo lưỡi 1- 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ.

4 lỗi sai thường gặp phải khi vệ sinh răng miệng khiến hơi thở nặng mùi, răng xỉn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

4. Không thay bàn chải theo định kì

Bàn chải đánh răng dùng bao lâu thì thay, việc này không nhất thiết phải qui định, tuy nhiên cũng không nên sử dụng một bàn chải quá lâu quá cùn vì sẽ không thể chải sạch và còn có hại răng, nướu. Thường khi đầu lông bàn chải bị tưa, không còn tính đàn hồi tốt thì phải thay bàn chải mới, trung bình nên thay bàn chải sau mỗi 3 tháng.

Nước mía rất tốt nhưng tại sao bà bầu lại không nên uống nhiều để đảm bảo sức khoẻ của mẹ và bé

Nước mía rất tốt nhưng tại sao bà bầu lại không nên uống nhiều để đảm bảo sức khoẻ của mẹ và bé

Nước mía tuy ngon và chứa nhiều vitamin và là thức uống ưa thích của bà bầu.Tuy nhiên, nó có thực sự tốt không?

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo chăm sóc răng chăm sóc răng đúng cách sai lầm khi chăm sóc răng

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 32 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 41 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?