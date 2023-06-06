4 lỗi sai thường gặp phải khi vệ sinh răng miệng khiến hơi thở nặng mùi, răng xỉn

Chúng ta thường nghĩ việc đánh răng 2 lần 1 ngày là răng sẽ sạch và khoẻ. Nhưng nếu như chăm sóc răng không đúng cách sẽ dẫn đến các bệnh về răng miệng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

1. Đánh răng sau bữa sáng‏ ‏Nhiều người thường có thói quen đánh răng sau bữa sáng nhằm loại bỏ mùi thức ăn, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho hơn. Tuy nhiên, đây là một quan điểm sai lầm vì sau giấc ngủ, ‏quá trình sản xuất nước bọt bị chậm lại, dẫn đến lượng vi khuẩn trong miệng tăng lên, khiến cho hơi thở thường nặng mùi sau khi thức dậy. ‏ ‏Vì vậy, cách hiệu quả nhất là đánh răng trước khi ăn sáng và sau bữa ăn sáng bạn có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ những mảnh vụn thức ăn còn sót lại. ‏

‏Đánh răng trước bữa sáng được nghiên cứu chứng minh có tác dụng kích thích tiết nước bọt hiệu quả trong 5 phút. Việc này rất có lợi bởi nước bọt sẽ giúp phân hủy thức ăn và tiêu diệt vi khuẩn gây hại trong miệng một cách tự nhiên. Ảnh minh họa 2. Bỏ qua kẽ răng và những mảng bám Chải răng qua loa thì chỉ làm sạch thức ăn ở các mặt của răng. Thực tế thức ăn vẫn còn tồn tại ở vùng kẽ giữa các răng. Các mảng bám lâu ngày sẽ tạo thành cao răng là nơi vi khuẩn tích tụ gây sâu răng và gây nên tình trạng viêm nướu nếu nặng có thể gây nên bệnh nha chu, hôi miệng. Vì vậy, vùng kẽ răng cần được chú ý làm sạch bằng chỉ nha khoa, đồng thời nên đi khám và cạo vôi răng ít nhất 6 tháng một lần.

3. Không vệ sinh lưỡi‏ ‏Trên mặt lưỡi có các hạt vị giác li ti, tạo điều kiện cho vi khuẩn đọng lại, gây mùi hôi trong miệng. Chính vì vậy, bạn nên chú ý vệ sinh lưỡi bằng cách sử dụng bàn chải lưỡi hoặc dụng cụ cạo lưỡi nhằm làm sạch từ trong ra ngoài. ‏ ‏Tốt nhất nên cạo lưỡi như một biện pháp chăm sóc răng miệng thường quy, nên thực hiện sau khi đánh răng. Tần suất phù hợp nhất là nên cạo lưỡi 1- 2 lần mỗi ngày, vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Ảnh minh họa 4. Không thay bàn chải theo định kì Bàn chải đánh răng dùng bao lâu thì thay, việc này không nhất thiết phải qui định, tuy nhiên cũng không nên sử dụng một bàn chải quá lâu quá cùn vì sẽ không thể chải sạch và còn có hại răng, nướu. Thường khi đầu lông bàn chải bị tưa, không còn tính đàn hồi tốt thì phải thay bàn chải mới, trung bình nên thay bàn chải sau mỗi 3 tháng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-loi-sai-thuong-gap-phai-khi-ve-sinh-rang-mieng-khien-hoi-tho-nang-mui-rang-xin-589495.html