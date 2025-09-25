Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2025: Thị trường giảm mạnh, miếng SJC trong nước giảm hơn nửa triệu đồng

Hôm nay, ngày 25/9/2025, giá vàng thế lao dốc hàng chục USD/ounce khi nhà đầu tư ồ ạt bán ra, thu về lợi nhuận, từ đó kéo theo giá vàng trong nước giảm hơn nửa triệu đồng.

Theo báo Thanh Niên, sáng 25/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC quay đầu giảm 600.000 đồng khi còn mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra xuống 134,5 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 được Công ty SJC giảm 500.000 đồng, đưa giá mua xuống 128,3 triệu đồng, bán ra còn 131 triệu đồng. Riêng Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đầu ngày vẫn giữ giá mua 128,8 triệu đồng, bán ra 131,8 triệu đồng; Tập đoàn Doji cũng mua vào 128,8 triệu đồng và bán ra 131,8 triệu đồng…

Chênh lệch mua bán vàng miếng tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 2 triệu đồng trong khi vàng nhẫn lên đến 2,7 triệu đồng mỗi lượng. Các công ty vàng bạc đá quý khác cũng giữ mức chênh lệch mua bán vàng nhẫn 3 triệu đồng. Điều này khiến người mua vàng bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng bất kể giá tăng hay giảm.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm 600.000 đồng khi còn mua vào 132,5 triệu đồng, bán ra xuống 134,5 triệu đồng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng ngày 25/9 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giảm xuống còn 3.741 USD/ounce, mất 39 USD/ounce so với mức cao nhất trong phiên giao dịch ngày 23-9 đạt 3.780 USD/ounce.

Sự sụt giảm này phản ánh hoạt động bán tháo mạnh mẽ, khi các nhà đầu tư ngắn hạn chốt lời, sau khi kim loại quý này đạt đỉnh lịch sử

Các thị trường bên ngoài quan trọng cho thấy chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh lên khoảng 97,24 điểm, trong khi giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 64,86 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,12%. Những yếu tố này đang tạo áp lực lên giá vàng, vốn thường di chuyển ngược chiều với đồng USD và lãi suất trái phiếu.

Giới phân tích nhận định, đợt bán tháo hiện tại có thể là cơ hội mua vào cho nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt khi lạm phát toàn cầu và bất ổn địa chính trị vẫn là động lực hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới, bao gồm báo cáo việc làm và quyết định lãi suất của FED, để dự báo xu hướng tiếp theo.

