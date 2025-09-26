Đây là vùng nguy hiểm vì vi rút dại có thể nhanh chóng theo dây thần kinh lên tủy sống và não, rút ngắn thời gian ủ bệnh.

Theo thông tin báo Tuổi Trẻ , ngày 26/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế cho biết đã tiếp nhận một bé trai 19 tháng tuổi, trú tại phường Hương Thủy trong tình trạng nhiều vết thương sâu, phức tạp ở vùng đầu, mặt và cổ do bị chó dữ cắn.

Sau đó CDC Huế chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin dại và tư vấn tiêm đủ phác đồ. Hiện bé đang được theo dõi sức khỏe, tâm lý vẫn còn hoảng sợ.

Theo gia đình, chiều 24/9, bé ra đường chơi thì bất ngờ bị chó nhà hàng xóm sổng xích lao vào tấn công. Bé được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, phẫu thuật làm sạch và khâu vết thương.

Cháu bé 19 tháng tuổi bị chó dữ tấn công với nhiều vết thương. Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống.

CDC Huế cảnh báo đây là ca bệnh nặng, nguy hiểm tính mạng. Các gia đình có trẻ nhỏ cần tuyệt đối không để con tiếp xúc, chơi gần với vật nuôi, nhất là chó dữ. Người nuôi chó không được thả rông, phải đeo rọ mõm vật nuôi khi ra đường và tiêm phòng dại đầy đủ.

Trong cùng ngày, CDC Huế cũng đã tiêm vắc xin dại cho 24 trường hợp khác bị chó mèo cắn, trong đó 5 ca phải tiêm thêm huyết thanh kháng dại.

Cần làm gì khi bị chó, mèo cắn?

Theo báo Sức khỏe và Đời sống, theo các bác sĩ Phòng khám Đa khoa (CDC TP Huế), khi bị chó, mèo cắn, việc đầu tiên người dân cần làm là sơ cứu vết thương càng sớm càng tốt.

Người bệnh nên rửa ngay vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng trong khoảng 15-20 phút, sau đó có thể dùng dung dịch sát khuẩn như cồn iod hoặc cồn 70 độ để làm sạch mầm bệnh.

Ngay sau sơ cứu, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời. Bác sĩ sẽ căn cứ vào vị trí và mức độ vết thương để chỉ định tiêm vaccine dại, thậm chí kèm theo huyết thanh kháng dại nếu cần thiết.

Người dân tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc, bôi đắp hoặc sử dụng các mẹo dân gian vì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và tính mạng.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, không nên nuôi nhốt chó dữ trong nhà vì có thể đe dọa sự an toàn của chính các thành viên trong gia đình và người xung quanh, nhất là trẻ nhỏ. Ngoài ra, vật nuôi cần được tiêm phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hằng năm để phòng ngừa nguy cơ lây bệnh.

Bệnh dại là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm, khi các triệu chứng đã xuất hiện thì không còn phương pháp điều trị nào cứu được. Tiêm phòng kịp thời ngay sau khi bị chó, mèo cắn là cách duy nhất để ngăn ngừa bệnh dại và bảo vệ tính mạng.