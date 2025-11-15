Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho 'con dâu'

Đời sống 15/11/2025 17:04

Đối tượng lừa đảo yêu cầu ông chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp và hướng dẫn ghi nội dung là “chuyển tiền cho con dâu” để qua mặt ngân hàng.

Theo báo Dân Trí, Ngày 15/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng công an, nhân viên ngân hàng vừa kịp thời ngăn chặn vụ việc giả danh công an lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Theo Công an Sơn La, vào sáng 14/11, ông L.V.T. (56 tuổi, trú tại bản Boong Xanh, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) liên tục bị người lạ gọi điện mạo danh cơ quan công an, dựng chuyện tài khoản của ông liên quan đến vụ việc "lừa đảo 1,6 tỷ đồng".

Chúng yêu cầu ông chuyển gấp 100 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp và hướng dẫn ghi nội dung là “chuyển tiền cho con dâu” để qua mặt ngân hàng.

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho 'con dâu' - Ảnh 1
Cán bộ Công an xã Yên Châu giải thích và trấn an ông T. và gia đình không thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, khi ông T. đến ngân hàng thực hiện giao dịch, cán bộ ngân hàng tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La phát hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi gặng hỏi, cán bộ ngân hàng đã khuyên ông T. đến trình báo Công an xã.

Sau khi nắm bắt được thông tin và những trình bày của ông T. lực lượng Công an đã nhanh chóng xác minh, trấn an nạn nhân và giải thích rõ đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, giúp ông T. kịp thời dừng giao dịch và bảo toàn được số tiền 100 triệu đồng của mình.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các cuộc gọi tự xưng công an, tòa án, viện kiểm sát,...

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai; khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, hãy báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Vụ đường dây lừa đảo hơn 300 tỉ đồng ở Campuchia: Bắt thêm 3 đối tượng liên quan

Hiện chuyên án đang được mở rộng, lực lượng chức năng đã triệu tập một số đối tượng có liên quan và cùng di lý về Công an tỉnh Lai Châu để phục vụ điều tra, xác minh.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo chiếm đoạt tài sản tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đời sống 41 phút trước
Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đời sống 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp đón lộc ồ ạt về nhà, công việc thăng tiến như 'ngựa phi mã', được ông Tơ bà Nguyệt se duyên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Đời sống 2 giờ 10 phút trước
Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Sơn La: Người đàn ông suýt bị lừa chuyển khoản 100 triệu đồng cho "con dâu"

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Trương Bá Chi gây tranh cãi khi 'không đẹp như ảnh'?

Sao quốc tế 3 giờ 52 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 16/11/2025, 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh giúp con người sống đến 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh giúp con người sống đến 150 tuổi

Tin y tế 5 giờ 42 phút trước
Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Bạch Lộc hẹn hò với 'em trai Phạm Băng Băng', cặp đôi kém nhau 6 tuổi gây xôn xao?

Sao quốc tế 5 giờ 52 phút trước
Từ ngày 15 đến ngày 25/11/2025, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp Phát Tài rực rỡ tiền xếp đầy cả két, Phúc dày mệnh lớn, giàu có tột cùng

Từ ngày 15 đến ngày 25/11/2025, thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp Phát Tài rực rỡ tiền xếp đầy cả két, Phúc dày mệnh lớn, giàu có tột cùng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 16/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 16/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Tử vi 3 ngày tới (16/11 - 18/11), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, vàng bạc đỏ rực, giàu nứt đố đổ vách, đời sang trang mới, mọi sự hanh thông

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/11/2025: Đà rơi chưa dứt, vàng nhẫn rớt dưới ngưỡng 150 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Rùng mình hơn nửa tấn mỡ bẩn bốc mùi sắp 'tuồn' ra thị trường được chế biến giữa nghĩa trang

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Đi bộ trên đường sắt, một người tử vong, một người may mắn thoát nạn

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm cư dân hốt hoảng di tản

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né

Xác định danh tính 2 người đàn ông tử vong do trong vụ xe gắn máy va chạm xe tải tại Mũi Né

Lời khai của nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong ở xã Vĩnh Lộc: Do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản

Lời khai của nghi phạm trong vụ người phụ nữ tử vong ở xã Vĩnh Lộc: Do túng thiếu nên nảy sinh ý định cướp tài sản

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy

Thanh Hóa: Công an vào cuộc xác minh vụ ô tô 7 chỗ lao vào cửa hàng ăn rồi rồ ga bỏ chạy