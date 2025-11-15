Cơ quan chức năng đã xác định hai người đàn ông thiệt mạng là ông PCL (55 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) và ông TVĐ (52 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định).

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể hai người đàn ông tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên đường Võ Nguyên Giáp, Mũi Né tối 14/11, sau khi trưng cầu giám định tử thi, xác định danh tính.

Trước đó, chiều 14/11, trên đường Võ Nguyên Giáp xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải 86C-183.55 lưu thông hướng Mũi Né – Phú Thủy và một xe máy làm hai người đàn ông trên xe văng xuống đường bất tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Bình Thuận cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong do chấn thương sọ não nặng.

Đến rạng sáng 15/11, cơ quan chức năng đã xác định hai người đàn ông thiệt mạng là ông PCL (55 tuổi, ngụ xã Hàm Thuận, Lâm Đồng) và ông TVĐ (52 tuổi, ngụ Hải Hậu, Nam Định).

Như trước đó báo Dân Việt đưa tin tối 14/11, 2 người đàn ông đi trên xe máy biển số 86K7-7979 lưu thông trên tuyến đường du lịch Mũi Né thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 86C-183.55 đang lưu thông hướng Mũi Né vào Phan Thiết.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt.

Cú tông làm xe máy bể nát, 2 người đàn ông văng xuống đường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn để xác minh, điều tra vụ việc. Cùng với đó là trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn giao thông theo quy định pháp luật.

