Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn, gây tai nạn chết người

Đời sống 13/11/2025 17:19

Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố thiếu niên giao xe cho bạn gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 12/11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Trung Dũng (SN 2008, trú xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai), hiện là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn. Dũng bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 1, Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Tham dự buổi tống đạt có mẹ của bị can Dũng - người đại diện hợp pháp và Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lào Cai - người bào chữa cho bị can.

Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn, gây tai nạn chết người - Ảnh 1
Công an làm việc với Hoàng Trung Dũng - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, tối 7/10, Dũng cho bạn là Đỗ Mạnh Dũng (SN 2010, trú xã Châu Quế, học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Văn Bàn) mượn xe mô tô BKS 24V1-239.11 để đi đón bạn. Đỗ Mạnh Dũng điều khiển xe chở Hoàng Nam Chuyên (SN 2010, trú xã Minh Lương) đi trên tuyến QL279, đoạn qua thôn Nà Bay, xã Văn Bàn thì tự ngã, cả hai văng xuống đường.

Cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Nạn nhân Hoàng Nam Chuyên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, nhưng do chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong ngày 10/10.

Cơ quan Công an xác định, Hoàng Trung Dũng trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Mặc dù biết bạn chưa đủ điều kiện điều khiển mô tô nhưng vẫn giao xe, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Riêng Đỗ Mạnh Dũng người lái xe, do chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, song cơ quan chức năng sẽ xem xét hình thức xử lý phù hợp.

Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Thi thể nữ sinh Đại học Ngoại ngữ được tìm thấy ở khu vực huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định cũ sau khoảng 1 tháng mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tai nạn giao thông tin moi

TIN MỚI NHẤT

Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn, gây tai nạn chết người

Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn, gây tai nạn chết người

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Lý Hiện tiếp tục chúc mừng sinh nhật Dương Tử năm thứ 8 liên tiếp

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Danh tính nàng hoa hậu bị xe tải tông tử vong sau khi đăng quang

Danh tính nàng hoa hậu bị xe tải tông tử vong sau khi đăng quang

Thế giới 1 giờ 27 phút trước
Phát hiện người đàn ông nghi rơi lầu tử vong tại khách sạn ở Lâm Đồng

Phát hiện người đàn ông nghi rơi lầu tử vong tại khách sạn ở Lâm Đồng

Đời sống 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 14/11/2025, Thần Tài 'đại giá quang lâm', 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

Trong 11 ngày cuối cùng của tháng 11, 3 con giáp đi đằng Đông gặp hố vàng, đi đằng Tây gặp hố bạc, tài lộc đầy nhà, giàu sang ập đến vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Từ chối nhận giúp đỡ, Thương Tín suy sụp vì lâu không được gặp con gái

Hậu trường 2 giờ 53 phút trước
Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Đời sống 3 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 14/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Tình tiết bất ngờ trong vụ nữ sinh Đại học Ngoại ngữ ở Hà Nội tử vong

Phát hiện người đàn ông nghi rơi lầu tử vong tại khách sạn ở Lâm Đồng

Phát hiện người đàn ông nghi rơi lầu tử vong tại khách sạn ở Lâm Đồng

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

'Lạnh người' người mẹ trầm cảm dìm con trai 4 tuổi xuống nước tử vong

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Choáng với khối tài sản 'khủng' bà chủ Mailisa: Biệt phủ 4.000m2, la liệt siêu xe trăm tỷ và 16 chi nhánh thẩm mỹ viện

Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

Thiếu quan sát, tài xế tông tử vong cụ bà đang qua đường

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM

NÓNG: Gần 100 cảnh sát có mặt tại biệt phủ của chủ thẩm mỹ viện Mailisa ở TP.HCM