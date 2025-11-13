Ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra vụ người đàn ông tử vong trên địa bàn phường Phan Thiết.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào sáng ngày 13/11, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới sân tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Người này nghi rơi từ tầng lầu của khách sạn xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Qua xác minh lai lịch, nạn nhân được xác định là anh N.M.Đ (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai). Sự việc được thông báo cho người thân.

Thi thể người đàn ông tử vong được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc. Đồng thời, công an tiến hành kiểm tra tử thi theo thủ tục điều tra.

Sau khi công an hoàn tất các thủ tục, thi thể được bàn giao cho gia đình đưa về quê ở tỉnh Đồng Nai để lo hậu sự.

