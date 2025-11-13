Kinh doanh lâu năm, Mailisa cũng là một trong những doanh nhân được đánh giá sở hữu khối tài sản đồ sộ. Chưa kể, chồng bà là ông Hoàng Kim Khánh, cũng được biết là đại gia sở hữu dàn siêu xe “khủng”. Cuộc sống giàu có của gia đình nữ doanh nhân luôn khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ.

Theo thông tin từ Tri thức và cuộc sống, Bà Phan Thị Mai (còn được biết đến với biệt danh Mailisa) là nhân vật có tiếng tăm trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp và là người sáng lập, điều hành chuỗi thẩm mỹ viện cùng tên.

Đây không phải là cơ ngơi đầu tiên của doanh nhân này. Theo đó, bà chủ thẩm mỹ viện còn sở hữu nhiều bất động sản, nhà cửa, lâu đài nguy nga tại nhiều địa phương khác.

Tháng 9/2024, vợ chồng Mailisa khiến cộng đồng mạng được phen trầm trồ thán phục về độ hoành tráng, sang trọng của biệt phủ "khủng" rộng hơn 4.000m2 tọa lạc tại quận 12 (TP.HCM). Chia sẻ trên mạng xã hội, bà Mai cho biết công trình mất 2 năm để thiết kế, thời gian xây dựng gần 5 năm. Tổng thời gian hoàn thiện căn biệt phủ là hơn 6 năm.

Biệt phủ rộng lớn của vợ chồng Mailisa

Về phía bà Phan Thị Mai, hiện bà đứng tên ở một số doanh nghiệp như: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ MAI LI SA (năm 2009, đã ngừng hoạt động); Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MAIKABEAUTY (năm 2023); Công ty TNHH MAI LI SA (năm 2007)…

Trong đó, Công ty TNHH MAI LI SA lập năm 2007 được xem là đơn vị khởi nghiệp đầu tiên của bà Phan Thị Mai, hiện cũng là công ty chủ chốt trong hệ sinh thái Mailisa. MAI LI SA có trụ sở tại địa chỉ 86-92 Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM, vốn điều lệ 1 tỷ đồng.

Trong năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu cao nhất lịch sử với 307,6 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2022. Lũy kế 5 năm gần nhất (2019 - 2023), tổng doanh thu của Công ty TNHH Mai Li Sa đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (trung bình thu 200 tỷ đồng mỗi năm).

Tương tự ở Công ty TNHH Thương mại Mailisa, đơn vị đầu mối hoạt động khu vực Tp.Buôn Ma Thuột (Tỉnh Đắk Lắk) cũng có vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Giai đoạn 2019 – 2023, doanh thu đơn vị này thu về 270 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hơn 114 tỷ, tương đương tỷ suất sinh lời lên đến 42%.

Còn pháp nhân ở Hà Nội là Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dịch vụ MAILISA, vốn điều lệ 15 tỷ đồng. Chỉ năm đầu tiên hoạt động, đơn vị này đã thu về gần 62 tỷ doanh thu, lợi nhuận sau thuế hơn 26 tỷ đồng. Đấy được xem là mức lợi nhuận “khủng” của doanh nghiệp chỉ ngay sau hơn 1 năm thành lập. Năm 2020, doanh thu thuần tăng vọt lên gấp 2,5 lần lên gần 158 tỷ. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp cũng tăng 57% lên hơn 90 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019-2021, tổng doanh thu đơn vị này đạt 384 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 194 tỷ đồng, tương ứng hiệu suất sinh lời lên đến 50,5%.

Vợ chồng bà chủ Mailisa

Thương hiệu Mailisa đã phát triển thành hệ thống với hơn 16 chi nhánh trên toàn quốc. Toàn bộ 16 chi nhánh đều là những tòa nhà có quy mô lớn. Các cơ sở này cung cấp dịch vụ phun xăm thẩm mỹ, điều trị da, phẫu thuật thẩm mỹ và đào tạo nghề, được tọa lạc ở TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Nghệ An, Bình Dương, Cần Thơ, Phú Quốc…

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 13/11, lực lượng Công an đồng loạt xuất hiện tại nhiều cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa ở TPHCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Nghệ An và Khánh Hòa. Tại TPHCM, công an làm việc nhiều giờ tại tòa nhà 86–88–92 Huỳnh Văn Bánh. Tại Hà Nội, lực lượng chức năng có mặt ở cơ sở số 6 Nguyễn Khánh Toàn, yêu cầu khách đến theo lịch hẹn tạm chờ bên ngoài.

Tại Đắk Lắk, Bộ Công an kiểm tra cơ sở trên đường Ngô Quyền; khu vực có xe biển xanh và Cảnh sát cơ động túc trực. Ở Nghệ An, cơ sở 132 Nguyễn Văn Cừ bị phong tỏa, cửa chính đóng kín. Tại Khánh Hòa, công an làm việc tại chi nhánh trên đường Tô Hiến Thành.

Việc kiểm tra diễn ra đồng thời tại nhiều tỉnh thành, do Bộ Công an chủ trì; các cơ sở Mailisa tạm ngừng hoạt động trong thời điểm làm việc.