Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, công an đã xuất hiện tại số 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận trước đây). Địa chỉ này là tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa.

Theo thông tin từ báo Lao Động, đến khoảng 12h34 ngày 13/11, nhiều công an đã rời khỏi tòa nhà thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh. Quá trình làm việc diễn ra khoảng hơn 4 giờ đồng hồ.

Bên ngoài, có ba chiếc xe dạng xe khách biển vàng chắn hoàn toàn lối vào cổng cơ sở. Một số người dân cho biết họ thấy lực lượng Cảnh sát cơ động, cảnh sát mặc sắc phục vào tòa nhà từ sáng sớm cùng ngày.

Sáng 13/11, lực lượng công an kiểm tra đột xuất thẩm mỹ viện Mailisa (TPHCM). Sau hơn 4 tiếng làm việc, cảnh sát rời trụ sở cùng nhiều thùng tài liệu được niêm phong, đưa lên xe - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, các hoạt động của cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh tạm dừng lại. Khách đến địa chỉ này, lực lượng chức năng yêu cầu rời đi ngay. Nguyên nhân và nội dung cụ thể của vụ việc hiện chưa được cơ quan chức năng công bố.

Thẩm mỹ viện Mailisa là một thương hiệu nổi tiếng với các dịch vụ chăm sóc da, điều trị nám, tàn nhang và phun xăm thẩm mỹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Mailisa đã vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến các sai phạm trong hoạt động hành nghề, bao gồm việc cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo vượt quá phạm vi cho phép.

Nhiều công an rời khỏi tòa nhà - Ảnh: Báo Lao Động

Đáng chú ý, cùng trong sáng nay, công an đã đồng loạt xuất hiện tại các chi nhánh của Thẩm mỹ viện Mailisa trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Nghệ An, Đà Nẵng và Nha Trang. Điều này cho thấy quy mô của cuộc điều tra không chỉ giới hạn ở TP.HCM mà còn mở rộng ra nhiều tỉnh thành khác, nhắm vào toàn bộ hệ thống của Mailisa.