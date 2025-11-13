Diễn biến mới nhất vụ nam sinh ở Thanh Hóa đâm bạn cùng trường tử vong

Đời sống 13/11/2025 11:47

Bị đuổi đánh sau khi tan trường, nam sinh ở Thanh Hóa đã dùng dao bấm mang theo đâm tử vong bạn cùng trường. Công an địa phương đang điều tra, xác minh về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Bảo Nam (học sinh lớp 10, trường THPT Đặng Thai Mai) bị điều tra tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Liên quan vụ án, Lê Anh Đức (17 tuổi, học sinh lớp 12 cùng trường) bị bắt về tội Gây rối trật tự công cộng.

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh ở Thanh Hóa đâm bạn cùng trường tử vong - Ảnh 1

Nhóm nam sinh ẩu đả trước cây xăng gần trường trước khi án mạng xảy ra - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 17/10, em P.T.B.N. (SN 2009, trú xã Quảng Bình, học sinh lớp 11) và L.Q.H. (SN 2008, trú xã Lưu Vệ, học sinh lớp 12, cùng học Trường THPT Đặng Thai Mai).

Sáng 17/10, xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc học môn thể dục nên sau khi tan trường, H. cùng với L.Đ.A. (SN 2008, trú xã Quảng Bình, bạn cùng lớp với H.) chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh B.N. tại khu vực cây xăng ở xã Quảng Bình.

Bị đuổi đánh, B.N. bất ngờ rút dao bấm mang theo người đâm trúng vùng cổ H.. Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện song không qua khỏi.

Theo báo cáo của Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, khi sự việc xảy ra, nhà trường đã có mặt tại hiện trường và bệnh viện để nắm bắt tình hình, đồng thời phối hợp với gia đình nạn nhân và Công an xã Quảng Bình xử lý vụ việc.

“Sự việc xảy ra ngoài trường, nên ngay sau khi nhận được thông tin, nhà trường và giáo viên đã có mặt phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Sau vụ việc, công an sở tại cũng triệu tập các học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ.”, lãnh đạo Trường THPT Đặng Thai Mai thông tin.

Đối với 2 em học sinh trực tiếp tham gia vụ xô xát, đại diện nhà trường đánh giá cả hai có học lực ở mức đạt, hạnh kiểm khá và chưa thấy xảy ra xô xát trong trường.

Nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viện gia đình có học sinh tử vong và chờ kết luận của cơ quan công an để đưa ra hình thức xử lý.

Sáng 13/11, lực lượng công an đã có mặt tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ viện hàng đầu tại Việt Nam.

