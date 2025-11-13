Đến rạng sáng ngày 12/11, xe buýt va chạm trực diện với xe bán tải ở khúc cua trên xa lộ Panamericana Sur nối Peru với Chile, và rơi xuống vực núi sâu khoảng 200 m. Xe lăn nhiều vòng rồi dừng lại ở bờ sông, vỡ nát.

Theo thông tin từ VnExpress, chiếc xe buýt hai tầng do công ty Llamosas vận hành đêm 11/11 khởi hành từ thị trấn Chala, tỉnh Caraveli để đến Arequipa, thành phố lớn thứ hai Peru. Xe buýt chở theo 60 hành khách, trong đó có người già và trẻ em. Đến rạng sáng ngày 12/11, xe buýt va chạm trực diện với xe bán tải ở khúc cua trên xa lộ Panamericana Sur nối Peru với Chile, và rơi xuống vực núi sâu khoảng 200 m. Xe lăn nhiều vòng rồi dừng lại ở bờ sông, vỡ nát.

"37 người thiệt mạng và 24 người bị thương sau vụ tai nạn", Walther Oporto, quan chức y tế ở Arequipa, cho hay, thêm rằng số người chết có thể tăng lên vì một số nạn nhân bị thương rất nặng. Chiếc xe buýt biến dạng sau khi rơi xuống hẻm núi ở Arequipa, miền nam Peru ngày 12/11 Tài xế xe buýt cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Người điều khiển xe bán tải đã bị bắt sau khi kiểm tra nồng độ cồn. Khoảng 30 cảnh sát được triển khai đến hiện trường để cứu nạn, song địa hình đồi núi đang cản trở nỗ lực này.

Đây là một trong những tai nạn nghiêm trọng nhất ở quốc gia Nam Mỹ những năm gần đây. Tổng thống Jose Jeri đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tại hiện trường Theo thông tin từ báo Pháp luật và Đời sống, Waldor Llerena, thị trưởng quận Ocona, phát biểu với đài phát thanh RPP rằng địa hình xung quanh hiện trường vụ tai nạn "rất gồ ghề" và khu vực này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người tương tự. Vào tháng 2/2018, 35 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt trên cùng đoạn đường cao tốc này. Trong khi đó, 48 người đã thiệt mạng trên một đoạn đường được gọi là "đường cong của quỷ" vào tháng trước đó. Tai nạn xe buýt thường xuyên xảy ra ở Peru, đặc biệt là vào ban đêm và trên đường cao tốc miền núi. Nguyên nhân thường do điều kiện đường xá kém, tài xế lái xe với tốc độ quá cao và thiếu biển báo an toàn. Năm ngoái, Peru ghi nhận 3.173 ca tử vong do tai nạn đường bộ.

