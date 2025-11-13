Ngày 12/11, Công an phường Thới Hòa (TP,HCM) thông báo tìm tung tích trẻ sơ sinh tử vong tại bãi đất trống trong khu Ecolake. Trước đó, ngày 20/9, Công an Thới Hòa tiếp nhận tố giác của người dân về việc phát hiện 1 thi thể bé trai tử vong tại bãi đất trống trong khu Ecolake thuộc khu phố 6, phường Thới Hòa, TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 12/11, Công an phường Thới Hòa, TPHCM thông báo tìm thân nhân của trẻ sơ sinh tử vong được phát hiện tại bãi đất trống trong khu Ecolakes được phát hiện vào ngày 20/9.

Cụ thể, ngày 20/9, Công an phường Thới Hòa tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể bé trai tử vong tại bãi đất trống trong khu Ecolakes.

Công an phường Thới Hòa tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận, thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

Qua khám nghiệm xác định, nạn nhân là 1 bé trai sơ sinh khoảng 3 đến 5 ngày tuổi. Thời gian tử vong cách ngày phát hiện khoảng từ 5 đến 7 ngày, đang bị phân hủy.

Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong và thân nhân của bé trai sơ sinh trên.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Bo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về trường hợp tử vong của bé trai sơ sinh, Công an phường Thới Hòa kêu gọi các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân sinh sống trên địa bàn phường Thới Hòa hỗ trợ cung cấp thông tin, tố giác tội phạm khi phát hiện các trường hợp người mẹ có mang thai mà không thấy sinh con, người mẹ mới sinh con nhưng hiện không thấy nuôi con đề nghị cung cấp cho Công an phường Thới Hòa.

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ thiếu tá Hồ Văn Nam – Phó Trưởng Công an phường Thới Hòa, qua SĐT 0973.533.936 hoặc trụ sở Công an phường Thới Hòa để cung cấp thông tin.

