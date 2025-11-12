Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi

Đời sống 12/11/2025 16:19

Ngày 12/11, Công an xã Chợ Vàm (An Giang) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa tạm giữ đối tượng Lê Trí Tâm Anh, sinh năm 1988 (trú xã Chợ Vàm) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 8/11/2025, tại xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang, đối tượng Tâm Anh nảy sinh ý định đồi bại với cháu P.T.N.A (sinh năm 2018).

Sau khi nhậu, Tâm Anh đã dụ dỗ và chở cháu A (là con của bạn nhậu) về nhà riêng của đối tượng để thực hiện hành vi xâm hại. Thực hiện xong hành vi đồi bại, đối tượng chở A về lại nhà của gia đình cháu bé.

Người thân cháu bé phát hiện dấu hiệu bất thường và hỏi thì A kể lại toàn bộ sự việc, gia đình đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi sự việc xảy ra, biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Tâm Anh đến Công an xã Chợ Vàm đầu thú. Tại đây, đối tượng đã khai nhận thêm với cơ quan điều tra việc từng thực hiện hành vi xâm hại cháu A vào ngày 23.10.2025 cũng tại nhà riêng của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời khai 'lạnh người' của đối tượng xâm hại bé gái 7 tuổi - Ảnh 1
Tạm giữ đối tượng Tâm Anh để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, ngụ ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Châu Phú, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h ngày 4/11, sau khi đi nhậu về, Phúc thấy bé N.T.K.H. (SN 2014, hàng xóm) đang ngồi xem tivi một mình trong nhà nên nảy sinh ý định đồi bại. Người này tiếp cận, dụ dỗ và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé H., sau đó đưa 200.000 đồng cho nạn nhân.

Toàn bộ hành vi của Phúc bị một bé gái sống cùng nhà quay lại và trình báo cơ quan công an. Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc thừa nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, người này còn khai từng quan hệ với một bé gái khác tên N. (SN 2012, cùng xóm).

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Vụ việc lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông “thân mật” với nhiều phụ nữ tại một trường THPT tư thục gây xôn xao dư luận bởi yếu tố nhạy cảm. Từ những vụ việc tương tự, người sử dụng mạng xã hội cũng cần có lưu ý.

