Việt kiều Pháp mất liên lạc cô ruột 12 năm, Công an TP.HCM tìm trong một giờ

Nhận được tin báo của một người đàn ông quốc tịch Pháp muốn tìm cô ruột đã mất liên lạc hơn 10 năm, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) nhanh chóng xác minh, giúp hai cô cháu gặp lại nhau.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 12/11, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) đã tiếp nhận thư cảm ơn của một người Pháp gốc Việt sau khi giúp người này tìm được cô ruột mất liên lạc 13 năm qua.

Trước đó, khoảng 10h15 ngày 10/11, ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Công an phường Tân Thành nhờ hỗ trợ tìm người thân có tên Đường Thị Mỹ Nga (62 tuổi, cô ruột của ông Tùng).

Do gia đình ông Tùng đã chuyển sang định cư tại Pháp nên không xác định được người cô sống ở đâu, chỉ nhớ sống quanh các địa phương Trảng Lớn, Phú Mỹ, Châu Thành.

Sau khi mất liên lạc, gia đình ông Tùng từng nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Ông Tùng hạnh phúc khi tìm thấy cô ruột sau 12 năm mất liên lạc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Thành đã phân công đại úy Nguyễn Bảo Trung - cán bộ cảnh sát khu vực, khẩn trương xác minh, đối chiếu thông tin qua hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời trực tiếp xuống địa bàn để rà soát người có tên trên để tìm kiếm thông tin.

Chỉ trong khoảng một giờ, đại úy Trung tìm được một phụ nữ có thông tin giống người thân ông Tùng cần tìm.

Lúc 11h30 ngày 10/11, đại úy Trung đưa ông Tùng tới tận nhà người phụ nữ để gặp gỡ. Tại đây, ông không khỏi xúc động khi tìm lại được cô ruột của mình sau nhiều năm mất liên lạc.

Ông Tùng gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành sau khi đơn vị giúp tìm người thân - Ảnh: VietNamNet

Cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, ông Tùng đã viết thư cảm ơn Công an phường Tân Thành và cá nhân đại úy Trung.

"Thay mặt gia đình tôi xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành nói chung và đại úy Nguyễn Bảo Trung nói riêng đã không ngại khó khăn, vất vả, các anh đã hết sức trách nhiệm trước nhân dân, vì nhân dân phục vụ", ông Tùng viết và gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể công an phường.

