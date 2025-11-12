Lời khai bất ngờ của nghi phạm nghi sàm sỡ nữ sinh ở bến xe Mỹ Đình, Hà Nội

Ngày 12/11, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã làm rõ vụ một nữ sinh viên khống chế người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ tại khu vực bến xe Mỹ Đình.

Theo thông tin từ báo Dân trí, lúc 15h15 ngày 11/11, tại khu vực bến xe buýt Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), nữ sinh L.M.H. (18 tuổi, quê ở xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa; hiện tạm trú tại Gia Lâm, Hà Nội) vừa bước xuống xe buýt tuyến 46 thì bị một người đàn ông trung niên (hành nghề xe ôm) tiến lại mời đi xe.

Trong lúc mời, người này có hành động chạm vào người khiến H. phản ứng mạnh, tri hô và khống chế người này ngay tại chỗ.

Nghe tiếng cãi vã, một số người dân xung quanh, trong đó có anh N.P. (29 tuổi), đã lại gần và chứng kiến vụ việc.

Anh P. cho hay ban đầu cô gái chỉ phản ứng nhẹ, nhưng khi người đàn ông vẫn cười cợt, cô liền lớn tiếng phản đối rồi chạy theo đá vào người tài xế xe ôm. Sau đó, cô gái tiếp tục chất vấn, gọi video cho bố để kể lại sự việc và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng an ninh bến xe cùng Giám đốc bến xe Mỹ Đình đã có mặt, lắng nghe trình bày của cô gái và đưa người đàn ông về trạm xử lý, sau đó bàn giao cho Công an phường Từ Liêm giải quyết.



Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan công an, người đàn ông trình bày ông chỉ mời khách đi xe, không cố tình sàm sỡ, nhưng “động tác mạnh tay” đã dẫn tới hiểu lầm. Sau khi được phân tích, ông trực tiếp xin lỗi nữ sinh. Chị H. cũng chấp nhận, đề nghị không xử lý thêm.

Lãnh đạo Công an phường Từ Liêm cho biết đơn vị đã hoàn tất việc xác minh, hai bên tự nguyện hòa giải. Tuy nhiên, công an địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế và người hành nghề tại khu vực bến xe cư xử đúng mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc phản cảm với hành khách, nhất là phụ nữ và sinh viên.

Tự làm thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bé trai 12 tuổi bỏng nặng Tự thực hiện thí nghiệm với cồn trong phòng tắm, bé trai không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng chân và tay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-bat-ngo-cua-nghi-pham-nghi-sam-so-nu-sinh-o-ben-xe-my-inh-ha-noi-746251.html