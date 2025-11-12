Tự làm thí nghiệm đốt cồn tại nhà, bé trai 12 tuổi bỏng nặng

Tự thực hiện thí nghiệm với cồn trong phòng tắm, bé trai không may bị lửa bén lên người, gây bỏng nặng vùng chân và tay.

Theo thông tin từ VnExpress, dựa vào lời kể của bố bệnh nhi, thời điểm xảy ra sự cố, trẻ đang chơi một mình trong phòng tắm. Gia đình không biết con nghịch cồn cho đến khi nghe tiếng kêu cứu và phát hiện lửa bốc lên từ người bé.

Người thân lập tức dập lửa và nhanh chóng đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Tại khoa cấp cứu và chống độc, qua thăm khám và làm các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị bỏng nhiệt do cồn độ II - III, chiếm khoảng 19% diện tích cơ thể.

Bác sĩ Phùng Công Sáng, phụ trách đơn vị bỏng, Phó trưởng khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương, thông tin: "Ngay khi nhập viện, trẻ được xử trí cấp cứu theo phác đồ điều trị chuyên sâu: an thần, giảm đau, bù dịch, làm sạch vết bỏng và băng vết thương bằng gạc chuyên dụng có tác dụng sát khuẩn, giảm đau, hạn chế tối đa bỏng sâu thêm.

Trẻ được các y bác sĩ chăm sóc vết thương hằng ngày tại khoa chỉnh hình - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trong suốt quá trình điều trị, đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng không chỉ tập trung chăm sóc vết thương mà còn ổn định tâm lý, hướng dẫn dinh dưỡng và tư vấn tâm lý cho trẻ, giúp trẻ điều trị tốt hơn".

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời và xử trí đúng cách, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Sáng chia sẻ bỏng do cồn cháy là một trong các nguyên nhân gây bỏng nhiệt thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt ở trẻ có tính tò mò, thích khám phá và thử nghiệm với các chất dễ cháy. Phần lớn các sự cố xảy ra khi không có người lớn giám sát.

Bỏng cồn cháy cũng chia các mức độ như bỏng do nhiệt với ba mức độ: nhẹ, trung bình và nặng. Ở bất kỳ mức độ nào, sơ cứu kịp thời và đúng cách đều đóng vai trò quan trọng giúp hạn chế tổn thương và ngăn ngừa biến chứng.

